Campsirago luogo d’arte: al via la rassegna primaverile

Riparte sabato 13 aprile la programmazione di Campsirago luogo d’arte

Spettacoli, laboratori, percorsi itineranti nei boschi dedicati alle nuove generazioni e al pubblico adulto

COLLE BRIANZA – La rassegna Campsirago Luogo d’Arte, organizzata da Campsirago Residenza e giunta alla sua quarta edizione, riparte con il primo dei tre weekend dedicati a famiglie, bambini e adulti. Si inizia con il weekend del 13 e 14 aprile.

La rassegna primaverile inizia con il primo weekend intitolato “Maschere, acque e animali“. Sabato 13 aprile alle ore 16 e domenica 14 aprile alle ore 10, Michele Losi, direttore artistico di Campsirago Residenza, insieme ai volontari dell’Associazione Monte di Brianza terranno una presentazione storica e naturalistica del sentiero n.1 che collega Mondonico a Campsirago. La presentazione gratuita e itinerante illustrerà la fauna e la flora del bosco e traccerà la storia antichissima del sentiero che conserva, oltre che testimonianze del suo tracciato di epoca romanica, anche le tracce di un millenario culto delle acque, nato nell’età del ferro e che persiste ancora oggi con il particolare ruolo che viene attribuito all’acqua sorgiva della Madonna del Sasso. Il “sentiero delle acque“, rende evidente il forte connubio tra natura, arte e storia che rende unico il paesaggio del Monte di Brianza. Lungo questo sentiero sono stati rinvenuti una roccia coppellata e altri massi disposti a forma circolare sui quali sono incise coppelle isolate, incisioni rupestri, testimoni di riti antichissimi. La partenza della presentazione è davanti a Villa Maria a Mondonico (via Mondonico 1, comune di Olgiate Molgora). La presentazione terminerà a Campsirago; il pubblico potrà poi scendere in autonomia a Mondonico.

Il legame tra acqua, vita e morte, e quindi il ciclo che ogni volta ricomincia, è il tema del delicatissimo spettacolo “Preludes, anatra morte tulipano” della compagnia di figura “La Terra Galleggiante” in scena a Campsirago Residenza sabato 13 aprile in doppia replica alle ore 17 e 21. Spettacolo rivolto ad adulti e bambini (dagli otto anni), con Laura Bartolomei e Damiano Privitera alla regia.

Il teatro di figura è anche il linguaggio teatrale dello spettacolo per bambine e bambini (dai 3 anni) “3 PIGS Cosa è casa” di Campsirago Residenza in scena domenica 14 aprile alle ore 11.30 e alle ore 17. Tre attrici danno vita senza parole a una nuova versione della favola classica attraverso il gioco con la paglia, il legno e la terra e animando tre piccoli maialini, una scrofa e il lupo. I tre porcellini non sono tre fratelli ma tre sorelle, non costruiscono da sole per difendersi dal lupo ma condividono le loro case per arrivare a inventarne insieme una imbattibile, in una “bioedilizia” fantastica.

Sempre per i piccoli, sabato 13 e domenica 14 aprile, Claudia Saracchi e Rossana Maggi, tengono tre laboratori artistici differenziati per fasce d’età per imparare la costruzione di maschere (sabato 13 aprile ore 15.30 e domenica 14 aprile ore 15 per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni; domenica 14 aprile alle ore 10 per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni). I laboratori, ispirati all’arte primitiva di Picasso, insegneranno ai bambini a creare figure insolite e creative a partire da scarti e avanzi di cartone che si trasformeranno in maschere.

Il Programma

Sabato 13 aprile

Ore 15.30: Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 6 ai 10 anni.

Ore 16: Presentazione storica del sentiero n.1 da Mondonico a Campsirago a cura di Michele Losi e dell’Associazione Monte di Brianza. Evento gratuito. Partenza Villa Maria a Mondonico.

Ore 17.30 e 21: Preludes, anatra morte tulipano Spettacolo di teatro di figura di Associazione Culturale La Terra Galleggiante. Tout public / dagli 8 anni.

Domenica 14 aprile

Ore 10: Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 3 ai 6 anni.

Ore 10: Presentazione storica del sentiero n.1 a cura di Michele Losi e l’Associazione Monte di Brianza. Evento gratuito. Partenza Villa Maria a Mondonico.

Ore 11.30 e 17: 3 PIGS Cosa è casa Spettacolo di Campsirago Residenza. Dai 3 anni.

Ore 15: Scarti in mostra Laboratorio artistico di costruzione di maschere. Dai 6 ai 10 anni.

Info e prenotazioni: info@campsiragoresidenza.it