Campsirago Luogo d’Arte: spettacoli e laboratori dal 15 ottobre all’11 dicembre

Al via la prima programmazione autunnale e invernale di spettacoli e laboratori per adulti e famiglie

Ricco il palinsesto culturale organizzato da Campsirago Residenza: si comincia sabato 15 ottobre

COLLE BRIANZA – Sabato 15 ottobre Campsirago Residenza inaugura la prima programmazione invernale di spettacoli e laboratori a Palazzo Gambassi, sui palchi all’aperto e nel bosco dell’antico borgo di Campsirago. Fino a domenica 11 dicembre Campsirago Residenza si anima per due weekend al mese ricchi di appuntamenti dedicati alle nuove generazioni e al pubblico adulto.

Sono cinque gli spettacoli teatrali per famiglie e bambini, dalla primissima infanzia ai giovani in età scolare, più due speciali repliche tout public di Hansel e Gretel, il nuovo spettacolo itinerante di Campsirago Residenza che andrà in scena nel bosco con il crepuscolo della sera domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Per i piccolissimi da 1 a 4 anni è proposto lo spettacolo di Campsirago Residenza Sisale (12 e 13 novembre), una partitura poetica che accompagna i bambini allo stupore e alla meraviglia. Per i più grandi andranno in scena Testa coda della compagnia Asini e punte di spillo (15 e 16 ottobre) e gli spettacoli di Campsirago Residenza Hansel e Gretel (30 e 31 ottobre) e Il gatto con gli stivali (26 e 26 novembre).

Appuntamento tutto natalizio quello con Giostra di Natale (10 e 11 dicembre), nuovo spettacolo di Campsirago Residenza per bambini dai tre anni: in una ritualità condivisa, una magica giostra si compone e il Natale si festeggia con una storia per ridere, una storia per stare insieme, una storia per sognare.

Per il pubblico adulto tutti i sabati e domeniche in programma spettacoli, concerti e cene teatrali: apre la programmazione, sabato 15 ottobre alle 21, il concerto di Vittorio Ondedei che canta il mitico repertorio de I Camillas; la compagnia Qui e Ora Residenza Teatrale torna a Campsirago con il nuovo spettacolo Saga Noir (30 e 31 ottobre) e lo storico Saga Salsa, “un’epopea di una famiglia di cucinieri raccontata con affabilità e ironia da tre generazioni di donne” (26 e 27 novembre); Alberto Danzi, Giulietta De Bernardi, Enrico Gaveglio, Paolo Leonardo, Alberto Momo presentano il secondo studio di Chi non si perde è perduto, un viaggio tra immagini, luci e ombre nella nostra memoria e immaginazione (12 novembre); Teatro Invito, in una sala da pranzo, tra pentole e vasellame, porta in scena Macbeth banquet, un banchetto “casalingo” per un assassinio perpetrato tutto in famiglia, in cui le ambizioni del protagonista svaniranno in una nuvola di vapore (10 dicembre).

Oltre agli spettacoli per grandi e piccoli, tutti i weekend sono proposti laboratori artistici a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi: cinque diversi laboratori concepiti a partire dall’idea che la creatività sia insita in ogni persona e soprattutto dalla convinzione che tutto intorno a noi possa essere grande fonte di ispirazione. Cinque atelier che combinano materiali, colori e suggestioni prendendo spunto dal mondo dell’arte per stimolare un metodo artistico dove la creatività vuole (e può) diventare un approccio alle cose della vita, punto di partenza di un ipertesto di relazioni, rimandi e suggerimenti tipici dell’interdisciplinarità del fare arte. I laboratori per bambini sono divisi per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età scolare. Due sono invece i laboratori dedicati a un pubblico adulto.

Campsirago Residenza vuole diventare sempre di più luogo di incontro, condivisione e aggregazione: per questo tutti i weekend, prima e dopo i laboratori e gli spettacoli, sarà possibile degustare aperitivi a buffet a cura di produttori e ristoratori del territorio, oltre ai due appuntamenti di dinner-theatre Saga Salsa e Macbeth banquet in cui la tavola diventa palcoscenico e il pranzo e la cena sono parte integrante dello spettacolo. Per i più piccoli insieme ai laboratori artistici viene offerta una merenda, occasione di per conoscersi e stare insieme. Campsirago Residenza sarà così anche luogo di convivialità, socializzazione e scambio tra artisti, pubblico e comunità.

La programmazione invernale è la prima azione culturale dell’ampio progetto di rigenerazione dell’antico borgo di Campsirago che la residenza teatrale, in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza, sta avviando grazie anche al finanziamento del Bando Borghi promosso dal Mic.

Campsirago Residenza lancia la nuova programmazione autunnale e invernale offrendo al pubblico la possibilità di scoprire e sperimentare le molteplici e diversificate attività che animeranno la residenza di Campsirago da ottobre a dicembre: per questo i laboratori e lo spettacolo Testa coda di sabato 15 ottobre sono gratuiti, così come tutti gli appuntamenti di domenica 16 ottobre, inseriti nell’ambito della Festa della Burolla, organizzata dall’Associazione Gli Sburollati, Coop. Karibuny e Campsirago Residenza.

Il progetto è realizzato in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza e ha il patrocinio della Provincia di Lecco. In collaborazione con Associazione Gli Sburollati. Direzione artistica Michele Losi.

Il dettaglio del programma di questo fine settimana

Sabato 15 ottobre

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 NATURAlmente…Matisse

Laboratorio artistico a cura di Claudia Saracchi. Dai 5 anni. GRATUITO

Verranno celebrati i doni della Natura attraverso un’opera collettiva che darà vita a una danza armonica di forme essenziali e colori. Attraverso la tecnica ideata da Matisse del “papier decoupe” saranno utilizzate campiture omogenee per creare originali e imprevedibili arazzi. Claudia Saracchi è docente e atelierista. Da 20 anni si occupa di didattica attiva e laboratoriale. È referente “Senza Zaino” in una scuola primaria e si occupa di laboratori per l’infanzia presso scuole, musei e biblioteche; svolge incontri e formazioni per adulti presso scuole, università, enti e associazioni.

Ore 16.30 TESTA CODA Una storia fatta a mano – Compagnia Asini e punte di spillo Spettacolo teatrale. Dai 5 agli 11 anni. GRATUITO

Nel fiabesco regno di Testacoda, un giardino delle delizie popolato da figure bizzarre, vivono un asino-fantoccio alla testa di un corteo immaginario, Reuccio, re goffo e fannullone, e due Animule, misteriose figure a metà tra l’umano e l’animale, che giocano a mimetizzarsi e a scontrarsi con le fantasticherie del re. Un racconto poetico del passaggio che avviene dal mondo dell’infanzia a quello adulto e delle sue possibili inversioni di rotta.

Ore 20.00 Aperitivo con buffet a cura di MeloVivo

Dopo le attività pomeridiane e prima dello spettacolo di Vittorio Ondedei lo spazio di Campsirago Residenza si trasforma in luogo di convivialità, socialità e incontro tra pubblico, artisti e il team della residenza. L’aperitivo a buffet (bevande incluse) è organizzato dalla Comunità MeloVivo di Ballabio.

Ore 21.00 VITTORIO ONDEDEI CANTA I CAMILLAS

Concerto spettacolo.Vittorio Ondedei (Ruben Camillas) ripercorre la lunga discografia dello storico gruppo Rock alternativo e pop surreale de I Camillas. Il duo formato da Ruben e Zagor (Mirko Bertuccioli, prematuramente scomparso nel 2020) ha inciso nel 2007 Everybody in the palco!, mentre nel 2009 si afferma con Le politiche del prato. Nel 2012 è la volta di Costa Brava e il loro successo aumenta anche grazie alla loro partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2015, dove hanno raggiunto la fase finale con i brani Il gioco della palla e Bisonte.

Domenica 16 ottobre – Nell'ambito della Festa della Burolla

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 NATURAlmente…Matisse Laboratorio artistico a cura di Claudia Saracchi. Dai 5 anni. GRATUITO

Ore 14.30 TESTA CODA Una storia fatta a mano – Compagnia Asini e punte di spillo Spettacolo teatrale. Dai 5 agli 11 anni. GRATUITO

Info e programma: www.campsiragoresidenza.it

Dove: tutti gli appuntamenti si tengono a Campsirago Residenza – via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Comune di Colle Brianza

Info e prenotazioni dei laboratori: Mail info@campsiragoresidenza.it |Tel. 0399276070 | Cell. 327 209 10 89

COME RAGGIUNGERE CAMPSIRAGO

La frazione di Campsirago è dotata di un parcheggio. È possibile raggiungere anche a piedi il borgo dalla località Cagliano con una facile passeggiata nel verde su strada asfaltata (durata di circa 15 minuti), oppure dal borgo di Mondonico lungo il sentiero 1 con una passeggiata nel bosco medio-facile di 60 minuti adatta anche alle famiglie.