Cernusco, cittadinanza onoraria alle Fiamme Gialle con le note della Chiasso Swing Orchestra

Appuntamento venerdì sera in piazza della Vittoria

CERNUSCO – Concerto con conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza venerdì sera in centro paese. L’appuntamento è per il 13 settembre alle 20.30 quando piazza della Vittoria ospiterà “Lo swing… Che meraviglia”, concerto della Chiasso Swing Orchestra organizzato dal Comune di Cernusco Lombardone in collaborazione con l’associazione culturale Sinapsi.

La Chiasso Swing Orchestra sarà diretta dalmaestro cernuschese Paolo Corneo che eseguirà un repertorio estratto dalla musica swing .

Attraverso vari brani presenterà la storia della musica swing a partire dalle sue origini, sottolineando come questo genere musicale abbia contagiato altre correnti artistiche , epoche e mode.

Durante l’evento, in occasione dei 250 anni dalla nascita del Corpo della Guardia di Finanza, si svolgerà la cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria.

La presidente dell’associazione Sinapsi Laura Scaccabarozzi presenterà inoltre la neonata scuola di musica “Suonare, suonare” che aprirà i battenti il prossimo ottobre.