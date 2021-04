Con “Album” viaggio alla scoperta della Brianza sulle orme di Alessandro Greppi

L’iniziativa porta la firma del Consorzio Villa Greppi e di Brig, insieme a numerose associazioni del territorio

Itinerari e mostre per valorizzare il paesaggio e le bellezze storico artistiche della Brianza Lecchese

MONTICELLO – Un progetto nato per valorizzare il paesaggio e le bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese, promuovere eventi culturali e, contemporaneamente, riscoprire una figura del passato che a questi stessi luoghi ha dedicato disegni e parole. Si tratta di Album – Brianza paesaggio aperto, l’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – Cultura e territorio (direzione artistica) e finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. Un progetto che intende valorizzare un’ampia selezione di siti della Brianza, il tutto partendo dall’opera artistica di Alessandro Greppi, nobile ottocentesco, instancabile camminatore e osservatore del paesaggio.

Membro della numerosa famiglia che ha costruito, all’inizio del XIX secolo, l’omonima Villa di Monticello Brianza oggi sede del Consorzio Villa Greppi, Alessandro diviene, quindi, prezioso filo conduttore per un progetto culturale che ha l’ambizione di essere pluriennale: un mosaico di attività in partenza da maggio 2021, pensate per riscoprire il territorio della Brianza collinare, aprirne i luoghi di fascino e farli vivere con eventi culturali pensati ad hoc, dalle mostre agli itinerari guidati, dagli incontri letterari agli spettacoli teatrali.

“Con Album – Brianza paesaggio aperto i circondari del Casatese e Meratese – ha spiega Marta Comi, Presidente del Consorzio Villa Greppi – hanno colto l’occasione per riunire una parte della Brianza collinare in un progetto che nasce da una grande collaborazione territoriale e di ampio respiro, che ci auguriamo possa tracciare il segno anche per il futuro e stabilizzarsi come metodo per le politiche culturali del territorio. Lavorare insieme è il principio dal quale è nato e sul quale ancora oggi si fonda il Consorzio Villa Greppi e la formula di collaborazione di questo progetto – ideato a partire dal Fondo Iconografico Alessandro Greppi di proprietà del Consorzio e che vede la partecipazione del terzo settore, il coordinamento tra i comuni, il raccordo stretto con le realtà del territorio per la valorizzazione dei beni culturali –può diventare strategica per dare voce a un’identità della Brianza ancora poco conosciuta”.

“Album – Brianza paesaggio aperto è un progetto di valorizzazione, promozione, fruizione e conoscenza – aggiunge Laura Caspani, presidente di Brig – che prende il via dalla figura di Alessandro Greppi, nobile con la passione per il disegno e la scrittura che ha legato la sua vita e la sua attività di artista a questa terra. L’abbiamo chiamato Album, perché raccoglitore di storia, di memorie, di racconti, di immagini, di scorci di un paesaggio “aperto” e perché vuole essere un invito e una possibilità per conoscere il proprio territorio, aprirne i luoghi di interesse storico e artistico, viverli attraverso diverse proposte culturali e immergersi nel paesaggio che li contiene”.

Presenti alla conferenza stampa, convocata giovedì pomeriggio nella sala del Granaio di Villa Greppi, anche Maria Grazia Nasazzi della Fondazione Comunitaria del Lecchese e Vincenzo Lombardo, direttore di Lario Reti Holding, pronti a sottolineare l’importanza dell’iniziativa per il territorio.

E a scrivere le pagine di questo nuovo Album saranno, nei mesi a venire e come anticipato, diverse iniziative dal taglio culturale. Innanzitutto le mostre dedicate al paesaggio e al contesto sociale ottocentesco dei paesi raffigurati nelle opere di Alessandro Greppi, così da riscoprire il territorio di allora e insieme godere, oggi, della bellezza delle location selezionate. Un calendario che, per questo primo anno, si comporrà di otto diverse esposizioni, ognuna in programma in un diverso Comune coinvolto dal progetto. Un percorso in otto tappe, quindi, nato dallo studio del materiale conservato nell’archivio del Consorzio Brianteo Villa Greppi e dall’analisi dell’opera artistica di Alessandro Greppi e che, di volta in volta e sempre a partire dalla produzione di Greppi, approfondirà un diverso angolo di Brianza.

Ma la scoperta del paesaggio e delle sue bellezze passa anche dai diversi itinerari guidati in calendario: una serie di camminate domenicali sulle orme di Alessandro, per vivere l’atmosfera delle colline briantee e visitarne monumenti d’arte e di archeologia industriale. Un’idea, quella dei percorsi, che torna anche nella rassegna Lectura Danti, anche questa inclusa nel progetto: un susseguirsi di letture dantesche a cura della studiosa Claudia Crevenna e che nel corso dell’anno saranno accolte in luoghi di fascino e precedute, ogni volta, da un itinerario guidato.

Altre tessere di questo grande puzzle una serie di laboratori didattico-creativi curati da BRIG e dalla cooperativa Liberi Sogni, eventi teatrali e musicali (realizzati in collaborazione con le associazioni Piccoli Idilli e Frasi Lunari e la Scuola di Musica A. Guarnieri del Consorzio Villa Greppi) capaci di valorizzare i luoghi e di farsi interpreti degli scorci e delle parole di Alessandro e, in autunno, una rassegna di approfondimento dedicata al tema del Paesaggio, che grazie alla partecipazione di importanti studiosi e autori di libri ne analizzerà le trasformazioni e le diverse interpretazioni.

La prima iniziativa in programma è fissata per l’8 maggio con l’inaugurazione di “La Valle dell’Adda nei disegni di Alessandro Greppi”, esposta allo Stallazzo di Paderno d’Adda e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 e arricchita ogni sabato e domenica alle 15 da una visita guidata.

Il 9 maggio è invece in programma l’itinerario guidato a piedi con partenza alle 9 dal santuario della Rocchetta di Airuno e arrivo al fiume Adda (punto di partenza la chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Airuno).

E sempre domenica 9 maggio prende il via anche Lectura Dantis, viaggio alla scoperta di altrettanti Canti dell’Inferno dantesco, guidati dalla dottoressa Claudia Crevenna, studiosa ed esperta dell’opera del Sommo Poeta. Ad aprire una rassegna che ricorda i 700 anni dalla morte di Dante è l’evento che alle 17 proporrà il percorso guidato “Nel cuore di Osnago” e che a seguire lascerà spazio alla presentazione e lettura del terzo canto – La porta dell’Inferno.

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sulle attività: www.villagreppi.it/album, Facebook e Instagram: @albumbrianza. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e sono organizzati in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Album – Brianza paesaggio aperto coinvolge i seguenti Comuni del territorio meratese e casatese: Airuno, Imbersago, Merate, Montevecchia, Osnago, Robbiate, Paderno d’Adda; Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò.