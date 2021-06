Con Ouverture Merate 2021 un ricco calendario di eventi per animare l’estate

Il programma nasce dalla collaborazione di alcune associazioni, capitanate da Ronzinante Teatro

“L’apertura è il carattere di fondo di questa rassegna che ha un carattere multidisciplinare e informale”

MERATE – Si chiama Ouverture e mai nome fu più indovinato visto che non solo arriva dopo mesi di restrizioni e limitazioni dovute al Covid, ma è stato anche frutto della contaminazione e del lavoro congiunto di diverse associazioni meratesi.

Presentazione questa mattina, venerdì, nella sede di Novate di Ronzinante, ribattezzata già l’arena per il giardino verde di cui si può fregiare, del ricco e articolato cartellone di eventi e iniziative nate dall’intenso e proficuo lavoro di co-progettazione messo in campo, su impulso di Ronzinante Teatro, dalle associazioni Scuola di musica San Francesco, Scuola d’arte pura e applicata, La Semina, Coro La Torr e Foto Libera.

Sodalizi che insieme hanno presentato domanda per partecipare al bando indetto dall’assessore alla Cultura Fiorenza Albani per animare di eventi e proposte l’estate meratese, del centro e delle frazioni. “Abbiamo deciso di darci da fare insieme presentando una proposta multidisciplinare e unitaria, dalle mostre agli spettacoli teatrali, passando per le passeggiate teatral musicali – ha spiegato Emiliano Zatelli, presidente di Ronzinante, sottolineando come non via sia un vero e proprio fil rouge che unisca gli eventi. “Forse il legame vero è proprio l’apertura che abbiamo mostrato nel voler lavorare insieme, immaginando e costruendo insolite collaborazioni tra artisti, musicisti e attori” gli ha fatto eco Alberto Longhi, della scuola di musica San Francesco, soddisfatto del ricco e variegato menù confezionato per la cittadinanza.

Ci sarà spazio per gusti e proposte diversi. Dagli omaggi in arte a Raffaello e a Dante resi possibili grazie al lavoro della scuola d’arte pubblica applicata, con la prima mostra, dedicata a Raffaello che andrà ad aprirsi giovedì 17 giugno in occasione dello shopping di sera dei negozianti, di cui ha parlato Ernesto Passoni alle proposte teatrali di Ronzinante con spettacoli nell’arena di Novate e anche… on the road con le passeggiate mattutine (con ritrovo per alle 7) frutto dell’alchimia tra teatro e musica.

Non solo, perché anche la musica andrà… sotto casa grazie ai microconcerti della scuola di musica.

“E’ un modo per riscoprire anche la socialità e il vicinato. Andiamo dove di solito la musica non arriva, scoprendo luoghi e persone in un clima più intimo e informale rispetto a quello dei classici concerti. Abbiamo abbozzato già delle date, ma il programma è ancora in fieri e verrà costruito anche grazie alla collaborazione e al riscontro tra la popolazione”.

A completare la ricca offerta le conferenze promosse da La Semina, gli eventi firmati Foto Libera

“Abbiamo lavorato per non concentrare tutto la programmazione nel fine settimana sapendo che d’estate c’è voglia di uscire tutte le sere – ha ribadito poi Zatelli – . Gli eventi verranno svolti tutti seguendo i protocolli Covid e saranno perciò a ingresso limitato e contingentato. Per i nostri spettacoli replicheremo la collaudata formula del “Io teatro, tu sedia” chiedendo al pubblico di portare con sé la propria sedia”.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito con prenotazione tramite i canali delle associazioni o attraverso la piattaforma eventbrite.

Soddisfatta anche l’assessore Franca Maggioni, presente al posto della collega Albani, impossibilita per motivi di lavoro: “Il vostro sforzo è più che apprezzabile anche perché arriva dopo mesi di fatiche e difficoltà per il settore in cui operate. Siete riusciti a organizzare una serie di iniziative che tengono comunque conto delle normative Covid vigenti. Lodevole anche la scelta di non concentrare tutto nel centro, regalando eventi anche nelle frazioni. Sicuramente tutti abbiamo bisogno di tornare a socializzare e siamo ben contenti del grande cartellone messo in atto”.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO DI OUVERTURE MERATE 2021 è possibile visitare il seguente sito https://www.ouverturemerate.com/calendario