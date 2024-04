“Diversamente sveglia”, l’astrofisico Perri parla di Intelligenza artificiale a Osnago

Appuntamento in sala Sironi il 24 aprile

L’incontro è promosso dal Centro culturale Lazzati

OSNAGO – “Diversamente sveglia. L’intelligenza artificiale, da Kubrick a ChatGpt”: di questo parlerà il 24 aprile al cine teatro Sironi di Osnago l’astrofisico nonché divulgatore scientifico Luca Perri. La serata, promossa dal centro culturale Lazzati, vuole aprire una discussione su un tema quanto mai attuale e discusso come quello dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle sue incredibili potenzialità.

“Da un lato c’è entusiasmo per le rivoluzioni che potrà portare, dall’altro ne temiamo le conseguenze dal punto di vista sociale, lavorativo e comunicativo – spiegano gli organizzatori, aggiungendo alcune domande di fondo -. Ma davvero sappiamo creare, addestrare e poi usare correttamente l’intelligenza artificiale? In un viaggio fra casi virtuosi e altri molto più discutibili, dall’informazione alla scienza, dalla giustizia alla mobilità, cercheremo di cogliere pregi e difetti dell’IA. E di rispondere, soprattutto, a una domanda… è davvero intelligente?”.

Toccherà a Luca Perri, dottorato in Fisica e Astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Milano Brera, nonchè astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di Merate, il compito di rispondere, o quanto meno tentare di farlo, a questi quesiti. La serata è a ingresso libero. Durante l’incontro verranno raccolti fondi per la realizzazione di una scuola in Zambia che Perri sta contribuendo a finanziare.