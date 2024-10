Festival nazionale di teatro Città di Merate: sold out il primo spettacolo

Il Festival nazionale di teatro Città di Merate, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Ronzinante

Prossimo appuntamento domenica 20 ottobre

MERATE – Si è alzato sabato 5 ottobre il sipario dell’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” sull’ottava edizione del Festival di Teatro organizzato da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro.

Sul palco la compagnia associazione Artistica 30Allora di Casagiove che, con lo spettacolo “Matrimoni Sospesi” di Crescenzo Autieri, ha letteralmente conquistato tutti i presenti.

La storia affronta il problema “matrimoniale” attraverso le “crisi” di tre coppie che abitano all’interno dello stesso palazzo. Ognuna di loro presenta problemi diversi ma con un denominatore comune: l’incapacità di percepirsi l’un l’altro sfociando così nella impossibilità di comunicare in modo corretto.

Il “colore” dato dall’utilizzo della lingua napoletana ha inizialmente sorpreso il pubblico meratese, ma senza assolutamente inficiare la comprensione della vicenda. Anzi, sin da subito fragorose risate hanno sottolineato la comicità largamente presente nel susseguirsi delle scene. Dal punto di vista

tecnico si è registrata una costruzione registica semplice, ma lineare che ha fatto affidamento sulle ottime capacità attoriali degli interpreti molto apprezzati che, soprattutto nella fase comica del testo, hanno dato prova di una efficace sintonia e affinità.

Ottime le interpretazioni degli attori campani Vincenzo Russo (anche regista dello spettacolo), Rosalisa di Micco, Carla Lettiero, Francesco Pisano, Gianluca Masone, Saverio Ferraro, Fabrizio Cinque e Mariapia Rossi. Un plauso particolare ai giovanissimi Michele e Beatrice e alla piccola Miriam che ha chiuso in maniera molto emozionante la pièce.

Grande soddisfazione per gli organizzatori che, come ogni anno, hanno accolto il numeroso pubblico e fatto gli onori di casa. Oltre all’assessore Patrizia Riva, componente della giuria tecnica del Festival, da segnalare, tra il pubblico, il sindaco Mattia Salvioni con la sua compagna. Una presenza molto gradita, come evidenziato da Emiliano Zatelli di Ronzinante, essendo la prima volta che un sindaco in carica interviene ad una serata del Festival intitolato proprio alla città di Merate.

Come per tutte le precedenti edizioni, anche quest’anno non è mancata la giuria del Liceo Agnesi di Merate, composta da 10 studenti guidati dalla instancabile professoressa Patrizia Bui. Le ragazze e i ragazzi si sono poi intrattenuti dopo lo spettacolo, assieme ai componenti della giuria tecnica (Ivano Gobbato, Claudio Corbetta, Valeria Bianco, Patrizia Riva e Francesca Nicotra) per esprimere le proprie valutazioni sullo spettacolo.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 ottobre alle 17.30 con uno spettacolo che cambia completamente registro rispetto allo spettacolo andato in scena lo scorso sabato, benché sia ancora l’amore il tema al centro della rappresentazione. A portare in scena “Romanzo breve” (di Ranzato,

Corò, Maffia) la compagnia Ophelia and the Coro nuts di Padova. Lo spettacolo riporterà il pubblico indietro nel tempo e precisamente negli anni Sessanta in un anonimo condominio di Mestre.

Per Felice, solitario e introverso scrittore, è una serata come le altre, o almeno, lui crede sia così, se non fosse che improvvisamente arriva lei: la dirompente Dalila. Uragano di colori ed emozioni, la giovane donna dichiara di essere stata sfrattata proprio a causa dello scrittore. Tra i due perfetti sconosciuti (o meglio, sconosciuto solo Felice perché Dalila si scoprirà non essere propriamente sconosciuta allo scrittore) iniziano esilaranti gag, imprevedibili situazioni comiche che condurranno i due a scoprirsi nelle loro più strane peculiarità. In un vivace turbinio, frutto dell’improvviso incontro-scontro di questi due mondi così opposti, cosa accadrà tra Felice, maniacale e solitario scrittore, e l’esplosiva giovane Dalila? Non vi resta che mettervi comodi e scoprirlo insieme a noi…

Per prenotare i pochissimi posti ancora liberi è possibile contattare il 3355254536 (anche tramite sms o

whatsapp) o scrivere a info@ronzinante.org .