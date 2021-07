Tre appuntamenti in agenda questa settimana nell’ambito di Ouverture Merate 2021

Dalle letture da Fahrenheit 451 alla passeggiata al ritmo delle parole di Gogol passando per la Curiosity Night

MERATE – Continua la ricca carrellata di eventi di Ouverture Merate 2021, il progetto culturale che anima l’estate meratese. Mercoledì 14 luglio l’Arena di Novate, il giardino antistante la sede di Ronzinante (via Vittorio Veneto) ospiterà alle 21 “Letture da Fahrenheit 451” con Ivano Gobbato a condurre gli spettatori in un coinvolgente viaggio all’interno del romanzo di Ray Bradbury.

“Fahrenheit 451 è un romanzo che sembra fuoco, ma in realtà è acqua. Disseta: ci sono libri che pongono domande e altri che rispondono, e dentro queste pagine qualche risposta c’è. A un certo punto, verso la metà del racconto, un personaggio si incarica di svelare al protagonista il segreto della conoscenza: “Non c’è nulla di magico, nei libri; la magia sta in ciò che essi dicono, nel modo in cui hanno cucito le pezze dell’Universo per mettere insieme così un mantello onde rivestirci. Noi esseri umani non siamo che copertine di libri, il cui solo significato è proteggerli dalla polvere”.

Appuntamento di buon mattino, e precisamente alle 7, sabato 17 luglio con “Matinée”, la seconda passeggiata teatral-musicale a cura di Ronzinante Teatro, diretta al Lago Sartirana. L’attore Matteo Apicella, della Compagnia Ronzinante, accompagnerà il percorso con letture dal racconto di Nikolaj Gogol “Il naso”, intervallate dalle note della violinista Giorgia Bertin.

“Il naso” è spesso considerato il prototipo del “racconto stilisticamente perfetto”. Scritto negli anni 30 dell’800, narra di un naso che decide di staccarsi dal viso del suo proprietario, un assessore che si affanna a recuperarlo. Si tratta di una commedia dell’assurdo che da un lato tratta il delicato tema della follia umana, dall’altro sbeffeggia la società russa e la sua eccessiva burocrazia, con un’esplicita critica alla mentalità razionale del periodo, che non lascia spazio all’immaginazione, mentre “al mondo succedono le cose più inverosimili”.

L’appuntamento è al parcheggio del cimitero e la passeggiata durerà circa un’ora e mezza.

Si tornerà all’Arena di Novate sabato 17 luglio quando, alle 21, Riccardo Cogliati, già noto e apprezzato dal pubblico del Beolco Fest, presenterà “Curiosity night”, una serata a base di quiz e divertimento dove i protagonisti saranno gli spettatori.

Curiosity è un gioco in scatola che ha saputo adattarsi alla struttura Instagram diventando un appuntamento immancabile sulla pagina Rikitalk. Per quest’occasione muterà forma diventando un format live. Si tratta di un gioco a quiz in cui le squadre contendenti muovono le pedine in base alle risposte indovinate e affrontano degli imprevisti fino a tagliare il traguardo.

La partecipazione a tutti e tre gli eventi è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.ouverturemerate.com

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ronzinante.org o contattare il numero 335-5254536.