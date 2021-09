Appuntamento sabato 11 settembre alle 21 nell’Arena di Novate

Lo spettacolo è una produzione di Ronzinante Teatro ed è promosso nell’ambito di Ouverture Merate 2021

MERATE – Il Festival Ouverture Merate 2021 chiude il suo ciclo di rappresentazioni teatrali con uno spettacolo estremamente toccante e capace di mettere in discussione le nostre certezze. Sabato 11 settembre alle 21 nell’Arena di Novate, in Via Vittorio Veneto 2, si terrà lo spettacolo teatrale “Tre giorni a Beslan”, di Lorenzo Corengia, una produzione di Ronzinante Teatro.

Lo spettacolo racconta i tre terribili giorni del settembre 2004, quando un gruppo di ribelli fondamentalisti islamici e separatisti ceceni presero in ostaggio più di 1.200 persone nella scuola numero 1 di Beslan, in Ossezia del Nord. Tre giorni dopo l’assedio le forze speciali russe fecero irruzione e quel momento fu l’inizio di un massacro che causò la morte di centinaia di persone, fra cui 186 bambini. Fu il più grave attacco terroristico mai avvenuto in Russia, il secondo più grave nella storia moderna.

Lo spettacolo-documentario descrive la tragedia attraverso le emozioni, le parole delle vittime, le testimonianze dei sopravvissuti, la sofferenza dei familiari, il racconto dei mediatori e dell’unico terrorista rimasto in vita.

Racconti e testimonianze che portano in primo piano la sofferenza delle centinaia di bambini che quel giorno avrebbero dovuto iniziare l’anno scolastico e che, invece, hanno trovato la morte o un futuro segnato per sempre dalla rabbia e da una vendetta che nemmeno gli appartiene.

Sabato sera sarà inoltre visitabile, nel salone antistante l’Arena di Novate, una piccola mostra fotografica allestita a cura dell’Associazione FotoLibera, che esporrà alcuni scatti realizzati durante le serate di Ouverture Merate 2021.

Gli spettacoli sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.ouverturemerate.com (link per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tre-giorni-a-beslan-ronzinante-teatro-157852351633 )

Per partecipare a questo evento viene richiesto di esibire il green pass o un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Io Teatro, Tu Sedia”, perciò viene richiesto al pubblico di partecipare portando una sedia dalla propria abitazione (in caso di impossibilità ne sarà fornita una dallo staff organizzativo).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ronzinante.org o contattare il numero 335-5254536.