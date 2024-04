Merate, al via la Rassegna “Merate Incontri con la Musica”

Il primo appuntamento è per domenica 14 aprile alle ore 11 in Villa Confalonieri

Saranno la flautista Rebecca Taio e la pianista Margherita Santi le grandi protagoniste del concerto

MERATE – La Rassegna “Merate Incontri con la Musica” inizia con il concerto dove la flautista Rebecca Taio e la pianista Margherita Santi, saranno le grandi protagoniste nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 11 in Villa Confalonieri (Via Garibaldi numero 17).

La qualità e originalità degli appuntamenti e la collaborazione tra la Scuola di Musica e l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Merate, la forte volontà di valorizzare le eccellenze del territorio e la scelta di impreziosire i cartelloni con ospiti di rilievo internazionale, sono fattori che hanno determinato negli ultimi anni una grande crescita della rassegna, testimoniata da un pubblico sempre numeroso ed interessato, proveniente da Merate, dalla Provincia di Lecco e dalle province vicine.

La Scuola di Musica San Francesco cura la direzione artistica della Rassegna Merate Musica dal 2009. In questi 15 anni ha organizzato e realizzato più di 130 eventi pubblici: concerti, incontri, conferenze, spettacoli rivolti ad un pubblico giovane, presentazioni, masterclass, esposizioni.

Racconta Rebecca Taio: “Tutto prende avvio dall’affascinante brano Butterfly Lovers, scritto a 4 mani nel 1958 da He Zhanhao e Chen Gang, durante il percorso di studi che li vide impegnati presso il Conservatorio di Shanghai. Si racconta, attraverso le note, una storia d’amore! E come non ricondurre al tema dell’amore, strizzando qua e là l’occhio all’oriente, anche gli altri brani previsti dal programma, tra cui, per fascino e interesse, spiccano le grandi fantasie tratte da Romeo e Giulietta di S. Prokofiev e da Turandot di G. Puccini, parafrasi composte dal flautista Jürgen Franz, professore presso la Hochschule fur Musik und Theater di Amburgo, o la bellissima Aria di Lensky, tratta dall’Evgeny Onegin di P. Tchaikovsky”.

E poi il concerto sarà “raccontato”, attraverso spunti, aneddoti e riflessioni, in una sorta di originale “libretto d’opera” a cura di Attilio Cantore, pianista, laureato in lettere moderne e docente di drammaturgia della musica. La Scuola di Musica “San Francesco” ringrazia il Comune di Merate, gli sponsor, le aziende, i sostenitori, gli amici che rendono possibile la realizzazione della Rassegna Merate Musica.

Per la prenotazione dei biglietti, scrivere a: merate.musica@gmail.com

Il programma completo del concerto