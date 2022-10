Merate, applausi e risate al Teatro Manzoni con “Welcome to Transilvania”

Il musical è stato portato in scena nell’ambito della rassegna Family Show

Prossimo appuntamento il 10 dicembre con “Babbo Natale nei guai”

MERATE – Uno spettacolo da urlo che ha divertito tutti i bambini grazie a un cast… da paura di cantanti, attori, ballerini e acrobati mostruosamente bravi!

Successo ieri pomeriggio, sabato, al Teatro Manzoni per il primo appuntamento della rassegna Family Show promossa nell’ambito della stagione teatrale meratese. Tante le famiglie che hanno accettato l’invito a trascorrere un pomeriggio da… paura con il mini musical “Welcome to Transilvania” prodotto da Soldout in collaborazione con All Crazy per la regia di Michele Visone.

Tra Dracula, vampiri, Frankenstein e mostri vari, grandi e piccini si sono lasciati cullare per quasi due ore dallo spettacolo, applaudendo con convinzione e partecipazione all’happy end della vicenda. Immancabile, al termine, la foto di rito per partecipare all’ormai tradizionale appuntamento social del “Io c’ero” con i più piccoli che hanno potuto anche farsi fotografare insieme agli amati mostri ammirati in scena.

Prossimo appuntamento con la rassegna Family Show il 10 dicembre con l’imperdibile “Babbo Natale nei guai”.