Ronzinante Teatro ha partecipato al festival di arte drammatica di Pesaro e al Marcello Mascherini di Pordenone

Incetta di premi con gli spettacoli “Tre sull’altalena” e “Camping”

MERATE – Ben sei riconoscimenti per due spettacoli portati in scena nell’ambito di prestigiosi festival nazionali. A poche settimane dalla riapertura con capienza al 100% dei teatri, la compagnia Ronzinante ha già raccolto i frutti di un’attività che è sempre andata avanti anche nei tempi più cupi della pandemia. Domenica 31 Ottobre, durante la cerimonia di chiusura del 74° Festival Nazionale di “Arte Drammatica” di Pesaro (uno dei Festival più ambiti per le compagnie non professionistiche in Italia) lo spettacolo “Tre sull’Altalena” ha incassato, oltre a diverse nomination, il premio come Miglior Regia (a Michele Masullo e Beppe Colella), classificandosi inoltre al secondo posto come Miglior Spettacolo.

La giuria ha infatti riconosciuto il “grande ritmo e un’ottima intesa dei tre interpreti per questo sottile e ironico dramma che richiama il teatro dell’assurdo. Una stanza che vive in un tempo sospeso in cui i tre protagonisti si ritrovano a condividere dialoghi altrettanto sospesi. Tutto è legato ad un filo, tutto ci attende e sospende allo stesso tempo, in quel luogo “non luogo” che è la vita. Dialoghi serrati, ironia sottile che rimanda a riflessioni filosofiche profonde, al centro delle quali alberga l’umana paura della solitudine”.

Dalle Marche al Friuli con la premiazione avvenuta sabato 7 novembre a Pordenone nell’ambito dell’11° Festival Internazionale “Marcello Mascherini”, dove Ronzinante era in concorso con lo spettacolo “Camping”. La rappresentazione ha realizzato un en plein di premi a partire dalla Miglior Scenografia (realizzata da Andrea Cedraro e Francesco De Anna) passando per il riconoscimento personale a Lorenzo Corengia come Miglior Attore Protagonista alla Miglior Regia (premio condiviso tra i quattro attori Giuliano Gariboldi, Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, Emiliano Zatelli, coadiuvati da Antonio Takhim).

Non solo. La rappresentazione ha conquistato anche il riconoscimento come Miglior Spettacolo in assoluto con la seguente motivazione: “E’ stato tutto un crescendo: dalla essenzialità scenografica ad un pathos interpretativo di alto livello. Il crescendo che ha fatto del pubblico il quinto personaggio, partecipante alle emozioni di un gruppo di amici, che con forzati colpi di energia desiderano assistere alla vita. Le stelle che sono parte della trama, lo sono anche del cast e della regia di quest’opera”.

Un “bottino” di tutto rispetto che ha visto la compagnia meratese in concorso, sia a Pesaro che a Pordenone, con collettivi teatrali provenienti da tutta Italia, a loro volta selezionati tra oltre cento spettacoli.

Con soddisfazione lo staff di Ronzinante sottolinea “come siano proprio questi Festival (come lo stesso organizzato a Merate proprio dalla compagnia brianzola) ad alimentare la produzione delle tante compagnie non professionistiche presenti in Italia e come, spesso, in queste stesse kermesse si possa assistere a spettacoli che nulla hanno da invidiare a tante più blasonate produzioni professionistiche”. Il prossimo appuntamento dal vivo con Ronzinante, infine, sarà sabato 20 novembre alle 21 con il “Mercante di Venezia” che verrà proposto “in casa” ovvero all’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate.