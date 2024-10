Merate: con il coro Nuove Armonie un ciclo di incontri per migliorare la vocalità

Il primo appuntamento è in programma martedì 15 ottobre

L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di migliorare la vocalità dei partecipanti

MERATE – Migliorare la vocalità dei coristi e degli appassionati di canto. E’ l’obiettivo del ciclo di incontri promosso dal Coro Nuove Armonie e tenuto dalla maestra di canto Vera Milani, diplomata in canto lirico presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e in canto barocco con Roberto Balconi presso la Civica Scuola di Musica a Milano.

Le lezioni si terranno presso la sede del coro in via Cerri 51 a partire da martedì 15 ottobre alle 21 e avranno cadenza quindicinale. Saranno riservate ai coristi della compagine meratese e aperte alla partecipazione degli appassionati esterni. Durante gli incontri si approfondiranno l’emissione e produzione della voce, attraverso esercizi di ginnastica dedicata e svolti a sezioni, con una particolare attenzione per la respirazione.

Il coro Nuove Armonie è composto per la maggior parte dai coristi di Suono Antico, una formazione molto nota sul territorio meratese, che necessitava di un rinnovamento nel suo assetto organizzativo e di nuovo slancio dal punto di vista artistico e formativo. Il repertorio affrontato, pur prediligendo la musica sacra di autori classici quali Mozart, Vivaldi e Rheinberger, comprende anche brani di autori moderni.

E’ diretto da Federico Porcelli, musicista di grande esperienza e prestigio, direttore di coro e Maestro di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Claudio Monteverdi di Cremona. Le prove del coro si svolgono ogni martedì dalle 21 alle 23 presso la sede di via Cerri 51 e sono aperte a chiunque voglia parteciparvi. Tutte le informazioni si possono richiedere presso la Scuola di Musica “San Francesco” di Merate: www.scuolamusicasanfrancesco.it;039 9905009; sc_musica@libero.it