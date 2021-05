Appuntamento giovedì 6 maggio alle 20.30 sulla piattaforma Meet

La conferenza sarà tenuta dalla storica dell’arte Elisabetta Parente

MERATE – “La forza e la clemenza. Napoleone Bonaparte e l’immagine del potere nell’arte”. E’ il titolo dell’incontro online in programma giovedì 6 maggio alle 20.30 in occasione dei 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte. La conferenza di storia dell’arte sulla figura dell’Imperatore francese e re d’Italia sarà tenuta dalla storica dell’arte Elisabetta Parente che guiderà il pubblico in un percorso alla scoperta dell’influsso che l’ascesa di Napoleone ebbe sull’arte e sulla sua rappresentazione.

La conferenza sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma online Jitsi Meet

Per partecipare alla conferenza è sufficiente cliccare sul link https://meet.jit.si/Prolocomerate oppure collegarsi al sito https://meet.jit.si/ e digitare il codice di accesso Prolocomerate (tutto attaccato!) nello spazio al centro della pagina e successivamente cliccare sul tasto GO. Se ci fossero problemi con l’accesso i referenti della Pro Loco sono disponibili a guidare nella procedura di collegamento al numero 039-9901323.