Merate, con Ronzinante al via la rassegna IoTeatroTuSedia

Sabato 6 luglio Ivano Gobbato condurrà il pubblico nel capolavoro omerico dell’”Odissea”

La rassegna IoTeatroTuSedia è organizzata da Ronzinante

MERATE – La rassegna di appuntamenti teatrali e letterari IoTeatroTuSedia, organizzata da Ronzinante grazie al contributo economico della Fondazione Comunitaria Lecchese con Acinque e Lario Reti Holding, si trasferisce per tutto il mese di luglio a Merate, più precisamente a Novate, nell’arena estiva dell’associazione in Via Vittorio Veneto 2.

Ad animare le quattro serate previste due appuntamenti letterari e due spettacoli teatrali.

Si parte sabato 6 luglio con Ivano Gobbato che condurrà il pubblico con la sua bravura nel capolavoro omerico dell’”Odissea”, portando gli spettatori a vivere il viaggio di Ulisse in prima persona.

Venerdì 19 luglio sarà la volta della compagnia bresciana del Sipario Onirico con la simpatica commedia intitolata “Mani e manine” mentre sabato 20 luglio ancora la letteratura protagonista grazie a Riccardo Cogliati con un viaggio alla scoperta della vita e dell’opera di Gabriel Garcia Marquez. Infine, venerdì 26 luglio, Stefano Panzeri racconterà “Il curioso caso di Bb”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso con offerta libera e gli organizzatori, per rimembrar i “bei tempi che furono”, quando si andava in piazza ad assistere agli spettacoli delle compagnie di giro, invitano tutti gli spettatori a portare la propria sedia da casa (non vi preoccupate: se ve la dimenticate, la recupereranno gli organizzatori).

Gli spettacoli avranno luogo alle ore 21 anche in caso di maltempo (ci si trasferirà nell’adiacente Spazio50) e non occorre alcuna prenotazione.

Per tutte le informazioni si potrà contattare info@ronzinante.org, il 3355254536 e la pagina

facebook @IoTeatroTuSedia