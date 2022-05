Merate: il 31, con un concerto lirico, la presentazione della stagione teatrale 22/23

Appuntamento martedì 31 maggio al Teatro Manzoni di Merate

Verrà presentata la futura stagione teatrale offrendo al pubblico anche un concerto lirico con il baritono Colin Baldy e il maestro Federico Porcelli

MERATE – Martedì 31 maggio alle 21 si aprirà ancora una volta il sipario del Teatro Manzoni di Merate per i fedeli abbonati e gli appassionati spettatori. E’ infatti in programma un’occasione speciale per salutare il pubblico, prima della pausa estiva, presentando le anticipazioni degli spettacoli scelti per la prossima stagione teatrale 2022/23.

Si rinnova così la programmazione teatrale legata alla prosa e alla commedia brillante che ha riscosso tanto gradimento e successo nella prima stagione appena conclusasi. Non mancheranno anche gli appuntamenti dedicati ai bambini con i Family Show programmati a partire dal mese di ottobre.

Lo staff del Teatro Manzoni ha preparato infatti una piacevole sorpresa per il pubblico affezionato offrendo un concerto lirico con il baritono inglese Colin Baldy accompagnato al pianoforte dal maestro Federico Porcelli su musiche di Schumann e Beethoven. Sarà una splendida opportunità di ascoltare celebri melodie interpretate da grandi esecutori e trascorrere ancora una volta una serata insieme nel nostro teatro cittadino.

Colin Baldy, inglese di Lewes, nel Sussex, baritono di carattere, è stato tra il 2014 e il 2018 direttore artistico della City Lit Opera School di Holborn. Federico Porcelli, nato a Parma nel 1972, è docente di pianoforte all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Monteverdi” di Cremona, di pianoforte, armonia e teoria e solfeggio al Centro Studi e Cultura Musicale di Lomagna (LC), di cui è il direttore, e all’Accademia “A. Mozzati” di Mezzago (MI).

Anche per la prossima stagione si conferma la stretta e proficua collaborazione tra la Parrocchia Sant’Ambrogio e l’Agenzia di Spettacolo ed Eventi DuePunti Srl, di cui Giovanna De Capitani cura la direzione artistica. Rinnovato inoltro il supporto di Technoprobe nella figura della signora Mariarosa Crippa, quale Main Sponsor della nostra stagione teatrale 2022/23.