Merate, il 31 il concerto di Halloween con Marcello Corti e la banda sociale

Appuntamento giovedì 31 in Auditorium a Merate con “Lupo Nero”

I fiati e le percussioni della banda sociale meratese accompagneranno i bambini più coraggiosi all’interno di una storia delicata e intelligente

MERATE – Marcello Corti e la Banda Sociale Meratese tornano all’Auditorium Giusi Spezzaferri per Halloween per raccontare ai bambini e alle famiglie una straordinaria storia musicale. Appuntamento da non perdere giovedì 31 ottobre alle 20.45 con “Lupo Nero”, il concerto di Halloween diventato ormai una tradizione.

La serata, proposta in collaborazione con la rassegna Merate Musica, vedrà i fiati e le percussioni della banda sociale meratese accompagnare i bambini più coraggiosi all’interno di una storia delicata e intelligente.

Lo spettacolo ha una durata di circa 50 minuti ed è pensato per bambine e bambini (più o meno mostruosi) da 3 a 10 anni.

Marcello Corti è un direttore d’orchestra, divulgatore e creativo con un’attività che spazia tra musica classica, contemporanea, popolare e colta. La sua carriera è caratterizzata da una costante esplorazione musicale, che gli permette di lavorare con professionisti, giovani musicisti e amatori. Con la sua direzione energica e coinvolgente, riesce a ispirare sia i musicisti che il pubblico, offrendo esperienze musicali innovative.

La Banda Sociale Meratese è molto più di una semplice banda; è una vera e propria realtà sociale e musicale che promuove l’arte e la cultura nella comunità cittadina. I giovani musicisti, gli appassionati e i volontari non solo apprendono come suonare uno strumento, ma diventano parte di una famiglia musicale dedicata a diffondere la gioia della musica.

È consigliata la prenotazione: merate.musica@gmail.com; www.scuolamusicasanfrancesco.it; 039 9905009.

Ingresso gratuito per i minori. Biglietto famigliare10 euro, in vendita presso l’atrio dell’auditorium il 31 ottobre dalle 19.45.