Merate, in Auditorium torna il teatro per le famiglie con “Mondo”

Appuntamento sabato 29 gennaio in Auditorium a Merate

In scena “Mondo”, uno spettacolo che parla del rapporto bambino natura

MERATE – Appuntamento con il teatro per le famiglie sabato 29 gennaio alle 16 in auditorium con “Mondo”, spettacolo promosso dalla Compagnia Anfiteatro nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Comune insieme al Parco Adda Nord.

“Mondo” è il diminutivo di Raimondo, un ragazzino semplice di spirito e amante della natura. È sua la voce narrante, è Mondo oramai adulto che racconta la sua storia, a tratti esilarante ma sempre dolce e commovente, che si arricchisce in corso d’opera dell’amicizia di Margherita, una ragazzina che condivide le stesse passioni e i medesimi ideali e che con Mondo deciderà di salire su un albero per evitare che venga abbattuto.

La rappresentazione è pensata per le famiglie e soprattutto per i bambini dai 5-6 anni in su: il testo e la regia sono affidati a Giuseppe Di Bello mentre la scenografia e la grafica sono di Bruno Freddi e Ofelia Di Bello. L’attore sul palco è, infine, Marco Continanza. “Si tratta di un monologo con oggetti di scena molto semplici ma significativi – spiega Michele Ciarla della compagnia Anfiteatro- Il tema principale è la salvaguardia dell’ambiente e attraverso lo spettacolo abbiamo voluto sensibilizzare il pubblico sul rapporto molto forte bambino natura”.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 al festival Colpi di Scena 2020 di Forlì – Biennale di Teatro dedicato alle Nuove Generazioni – ed è già stato presentato in altri parchi regionali e nelle scuole. L’accesso in Auditorium, fino ad esaurimento posti, sarà consentito solo ai possessori del super green pass con mascherina ffp2.