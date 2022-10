Merate: inizia con un sold out la seconda stagione del teatro Manzoni

Lo spettacolo “Up & down” di Paolo Ruffini è in programma giovedì 13 ottobre

Uno straordinario esempio di teatro integrato composto in prevalenza da attori disabili.

MERATE – Inizia con il primo spettacolo sold out la nuova stagione al Teatro Manzoni di Merate. Il pubblico ha da subito dimostrato interesse e apprezzamento per gli spettacoli proposti e annunciati lo scorso mese di maggio agli spettatori.

Più che raddoppiati gli abbonamenti all’intera stagione passati dai 173 dello scorso anno ai 360 per questa nuova programmazione. Anche le prevendite dei singoli spettacoli hanno riscontrato un importante incremento con alcune rappresentazioni già sold out.

La qualità delle produzioni e la professionalità degli attori coinvolti hanno entusiasmato il pubblico meratese che ha confermato la propria fedeltà e fiducia alla nostra sala.

Giovedì 13 ottobre 2022 andrà in scena lo spettacolo “Up&Down” con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius. ll progetto Up&Down è uno straordinario esempio di teatro integrato composto in prevalenza da attori disabili. Il cuore pulsante del progetto è lo spettacolo teatrale, in cui Paolo Ruffini va in scena con alcuni degli attori della compagnia (cinque con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina). Insieme realizzano uno strepitoso varietà, scorretto e irriverente, che interrompe le liturgie teatrali e spezza i pregiudizi del pubblico, riuscendo ad emozionare, a divertire e a commuovere. Imperdibile!