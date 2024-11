Merate, “Le novelle” in piazza il 3 con la rassegna Dopo Caravaggio

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura

In piazza Prinetti il cantautore Samuele Pecora con le sue novelle sulla Brianza

MERATE – Appuntamento con la musica in piazza domenica 3 novembre. L’iniziativa, promossa all’interno della rassegna Dopo Caravaggio, ideata dall’amministrazione comunale per promuovere l’attrattività del territorio sfruttando il grande traino dell’esposizione a Villa Confalonieri de “Il Narciso” di Michelangelo Merisi, si terrà alle 15 in piazza Prinetti.

Il cantautore Samuele Pecora si esibirà di fronte al pubblico con Le Novelle, progetto nato dalla volontà di raccontare storie insolite cercando di dare una colonna sonora al territorio Brianzolo-Lecchese. Nello spettacolo “Nella stagione uggiosa” presenta brani tratti dall’album d’esordio “resoconto di una settimana uggiosa” insieme ad altri racconti e canzoni.