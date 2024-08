Merate: riparte MerAteneo con la sessione autunnale

Presentato il nuovo calendario autunnale

Eventi dal 18 settembre al 4 dicembre

MERATE – Ritorna MerAteneo, un progetto culturale che da 12 anni offre un ciclo di incontri culturali che rappresentano un’opportunità per restare sempre aggiornati, sviluppare nuovi interessi, acquisire nuove competenze e incontrare nuove persone. “La conoscenza è universale e senza tempo, e continuare a coltivarla non fa che portare benessere sia a livello individuale che collettivo” queste sono le parole di Patrizia Riva, Assessora alla Promozione Turistica e Culturale.

Il progetto culturale MerAteneo è una iniziativa del Comune di Merate con il supporto della Biblioteca Civica. La direzione scientifica e l’organizzazione sono affidate all’associazione BRIG-cultura e territorio. La sessione autunnale è in partenza dal 18 settembre e tutte le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.45 presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” in piazza degli Eroi numero 3.

“MerAteneo si distingue per la sua costante ricerca di rinnovamento. I temi affrontati vengono esplorati da diverse prospettive e trattati con approcci diversificati. La cultura, esaminata quindi da varie angolature, si rivela fonte di una profonda ricchezza interpretativa, che contribuisce ad arricchire la comprensione dei temi affrontati e a stimolare una riflessione critica e approfondita” spiega Patrizia Riva.

“Nella sessione autunnale abbiamo voluto riproporre discipline che sono parte integrante di questa esperienza ormai decennale, come Storia dell’arte, Scienze Naturali, la continuazione di cicli avviati in primavera come Storia della Cina e le lezioni sul Decameron di Boccaccio” riferiscono dalla direzione scientifica e coordinamento.

“Ci saranno poi nuove voci e nuove formule, come il ciclo sulla giustizia affrontata sia dal punto di vista filosofico sia letterario, gli incontri sui rapporti tra musica e astronomia o quelli legati all’anniversario del maestro Giacomo Puccini. Chiuderemo come sempre in bellezza, accompagnati questa volta non dalla musica ma dalla voce teatrale di Stefano Panzeri“.

Le pre-iscrizioni saranno possibili a partire da martedì 27 agosto inviando una e-mail a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it specificando nell’oggetto: pre-iscrizione MerAteneo autunno 2024 e nel testo: nome, cognome, telefono, e-mail, residenza.

CALENDARIO AUTUNNO 2024