Ottimo riscontro di pubblico per lo spettacolo portato in scena da Ronzinante Teatro

“Tre sull’altalena” verrà replicato il 9 luglio a Calco all’area San Vigilio

MERATE – Sabato 29 e domenica 30 maggio è tornato il teatro dal vivo a Merate. E non poteva che tornare in grande stile, con il debutto della nuova produzione di Ronzinante Teatro, “Tre sull’Altalena” di Luigi Lunari.

Sul palco dell’Auditorium “Giusi Spezzaferri”, quattro attori provenienti da lunghe e diverse esperienze in compagnie del territorio lecchese e non solo, ora in forza alla compagnia meratese: Michele Masullo, Beppe Colella (registi oltre che attori nello spettacolo), Massimiliano Colombo e Patrizia Tonsi.

Lo spettacolo, che per certi versi ricorda lo stile assurdo del beckettiano “Aspettando Godot”, dove a far da padrona della scena è l’attesa di qualcuno o qualcosa che forse verrà, vede in scena tre personaggi sconosciuti uno all’altro (un professore, un industriale e un ex militare) che si trovano nello stesso luogo, per tre diversi appuntamenti ma, inspiegabilmente, giunti convinti di essere a tre indirizzi diversi.

Da questo paradosso o equivoco prende il via il dialogo, sempre sotteso tra il filosofico e il comico, magistralmente interpretato da Masullo, Colella e Colombo che rendono assolutamente giustizia al lungo lavoro di preparazione che hanno svolto in questi mesi di impossibilità di calcare il palcoscenico: con caratterizzazioni diverse e perfettamente calzanti anche alla fisicità dei tre attori, lo spettacolo viaggia fluidamente, attraverso molte spunti per ridere e riflettere, sino al giungere della donna delle pulizie, interpretata in maniera misurata e precisa da una brava Patrizia Tonsi che, a questo punto della pièce, potrebbe essere (e forse è) addirittura Dio, giunto per guidare i tre uomini al loro destino, segnato già dal momento del loro incontro in questa sala d’attesa.

Lunghi e meritati gli applausi giunti agli attori per questo nuovo lavoro di Ronzinante da parte del pubblico che ha presenziato al limite della ridotta capienza dell’Auditorium (circa il 30% dei posti disponibili) e che ha manifestato la propria soddisfazione nel poter finalmente tornare a vedere spettacoli dal vivo. Spettacoli dal vivo che non mancheranno nell’estate meratese grazie al progetto che verrà a breve presentato da Ronzinante assieme ad altri 5 sodalizi meratesi che hanno partecipato al bando comunale “Estate Bianca a Merate 2021”.

Intanto, per chi non avesse potuto assistere a “Tre sull’altalena”, si ricorda che lo stesso verrà replicato a Calco venerdì 9 luglio alle 21 presso l’area San Vigilio.