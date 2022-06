Merate, un cartellone da non perdere: ecco la nuova stagione del teatro Manzoni

Sul palcoscenico del teatro Manzoni i grandi interpreti del panorama dello spettacolo italiano

Previsti anche quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli al sabato pomeriggio con i Family Show

MERATE – Da Paolo Ruffini e il suo sguardo sul mondo della disabilità al duo femminile, formato da Maria Amelia Monti e Marina Massironi, passando per Lella Costa, Max Pisu, Sergio Muniz e Diego Ruiz. Senza dimenticare l’omaggio all’operetta con la compagnia di Elena D’Angelo e i quattro appuntamenti, tutta musica, divertimento e leggerezza, con i Family Show pensati per i più piccoli.

E’ stata presentata martedì sera la nuova stagione del teatro Manzoni, appuntamento che mira a diventare, dopo il grande successo raccolto dalla prima edizione (proposta dopo un vuoto di 20 anni nella sala parrocchiale meratese), una proposta fissa nel calendario della cittadina brianzola.

“Siamo contenti di essere qui a presentarvi questa seconda stagione” le parole con cui Giovanna De Capitani, responsabile della direzione artistica della rassegna ha accolto le numerose persone che hanno voluto partecipare alla presentazione della stagione cogliendo anche l’occasione per assistere a un concerto lirico con il pianista Federico Porcelli e il baritono Colin Baldy.

“In questi primi mesi, grazie alla vostra calorosa partecipazione, si è creato in questa sala un clima accogliente e familiare, percepito anche dagli stessi attori. Ed è bello che ognuno di noi, partecipando a questi spettacoli, sostenga e aiuti anche la parrocchia, che ha messo a disposizione la sala della comunità. Un grazie particolare va rivolto ai volontari, senza i quali non saremmo riusciti a svolgere tutte le attività”. Soddisfatto anche il “padrone” di casa, il prevosto don Luigi Peraboni, salito sul palco per un breve saluto: “La parrocchia si affida anche quest’anno alla squadra vincente formata dalla società Due Punti (agenzia di De Capitani, ndr) e da Technoprobe, main sponsor della stagione, grazie all’interesse della signora Maria Rosa Lavelli. Sono molto contento della bella atmosfera che si è respirata in questa sala, restituita alla sua comunità”.

Il primo spettacolo in calendario è in programma per giovedì 13 ottobre alle 21 con “Up & Down” di Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzus (produzione Vera Srl, regia di Lamberto Giannini), uno straordinario happening, comico e commovente, in cui viene esaltato il valore della diversità.

Il 3 novembre largo invece alle attrici Maria Amelia Monti e Marina Massironi sul palco con “Il marito invisibile”, esilarante commedia scritta e diretta da Edoardo Erba per la produzione Gli Ipocriti.

Spazio all’operetta il 1° dicembre con “Il paese dei campanelli” per la regia di Elena D’Angelo, già ospite quest’anno al Manzoni con la direzione d’orchestra di Marcella Tessarin, le coreografie e il corpo di ballo diretto da Martina Ranca.

E’ tratto invece dall’omonimo libro intitolato “Le nostre anime di notte” lo spettacolo che vedrà protagonisti Lella Costa ed Elia Schilton. L’appuntamento è per mercoledì 22 febbraio alle 21 con la regia di Serena Sinigaglia.

E’ invece scritto e diretto da Diego Ruiz, sul palco insieme a Sergio Muniz, Francesca Nunzi e Maria Lauria, “Cuori scatenati”, in agenda il 30 marzo.

L’ultimo appuntamento della stagione, il 27 aprile, è affidato al quartetto comico formato da Nicola Pistoia, Max Pisu, Gianni Ferreri e Danilo Brugia alle prese con lo spettacolo esilarante e divertente intitolato “Casalinghi disperati”.

La rassegna teatrale è impreziosita da ben quattro appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie. Dopo il sold out registrato lo scorso anno con i tre mini musical pensati per i più piccoli, quest’anno lo staff del Manzoni ha potenziato l’impegno predisponendo quattro spettacoli. Il primo, “Welcome to Transylvania”, è in programma sabato 29 ottobre ed è proposto in concomitanza con la festa di Halloween. Il 10 dicembre invece appuntamento natalizio con “Babbo Natale nei guai” mentre il 28 gennaio la scena sarà rubata dal tributo a Frozen con “La regina del ghiaccio”. Ultimo spettacolo il 18 marzo, in occasione della festa del papà, con “Malefica”.

L’ingresso agli spettacoli del Family Show costa 7 euro a persona.

Per la stagione teatrale invece il costo varia dai 24 euro della poltrona ai 27 della poltronissima. L’abbonamento ai tutti e 6 gli spettacoli costa invece 132 euro per la poltrona e 150 euro per la poltronissima.