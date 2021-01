Merateneo, al via una nuova sessione esclusivamente online

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente online il venerdì pomeriggio

Tanti i temi che verranno trattati nella sessione primaverile di Merateneo

MERATE – Al via una nuova sessione esclusivamente online di Merateneo, il ciclo di conferenze promosso da anni con successo. Le lezioni inizieranno il 19 febbraio, ma sarà possibile preiscriversi al ciclo di incontri da martedì 19 gennaio 2021 è possibile pre-iscriversi inviando una email a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it

La sessione primaverile sarà completamente online, visto la situazione di emergenza sanitaria. “In questo momento particolare, l’interesse per la cultura non deve diminuire ma aumentare ed essere di stimolo per la mente – spiega l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani -. A tal fine verranno trattati nuovi argomenti in attesa del rientro in sede e del ritorno alla socialità. La novità sono le lezioni di arte contemporanea che tratteranno due generi che in diverso modo si integrano col paesaggio naturale e urbano. Questa scelta metterà in contatto due generazioni perché i nostri ragazzi delle scuole secondarie superiori stanno affrontando lo stesso percorso. Chissà, forse anche Merate verrà “contagiata” dall’arte contemporanea”.

In questa edizione si ricorderanno anniversari legati ad Alessandro Manzoni e in particolare all’inno “5 maggio” e alla stesura del romanzo “Fermo e Lucia”, stesura originaria de “I Promessi Sposi”. Saranno inoltre proposti temi legati all’attualità, pur in una prospettiva storica e sociale, come la questione delle zoonosi. E saranno proposte lezioni di storia e arte della Lombardia medievale ai tempi dei Visconti; di fisica, utilizzata per svelare i segreti dei grandi capolavori dell’arte; di arte contemporanea.

Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio secondo l’apposito calendario, dalle ore 14.30 alle 16.45 on line, sulla piattaforma Microsoft Teams. Per gli iscritti, le registrazioni delle lezioni resteranno visibili per i successivi 7 giorni.

L’abbonamento per l’intera sessione è di 20 euro, fino a esaurimento dei 300 posti disponibili. La quota non è rimborsabile.

