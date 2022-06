Olgiate, torna il Beolco Fest: teatro, musica e arte con tappe anche a Cernusco

Presentato il ricco calendario della rassegna di teatro, musica, arte e laboratori

Il Beolco Fest è giunto alla terza edizione, agganciando nella programmazione la compagnia La Sarabanda e il Comune di Cernusco

OLGIATE – Cinque spettacoli nella suggestiva piazzetta di Beolco, a cui si aggiungono alcune iniziative oltre confine a Cernusco. E’ più ricca che mai la terza edizione del Beolco Fest, rassegna nata durante i mesi di lockdown del 2020 e ormai diventata un appuntamento fisso della stagione culturale olgiatese.

La kermesse si è impreziosita quest’anno anche con la partecipazione dell’associazione teatrale La Sarabanda, grazie alla quale è stato possibile partecipare e vincere un bando promosso dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. Un particolare sottolineato con soddisfazione dal vice sindaco di Olgiate Matteo Fratangeli: “Per me è un motivo di orgoglio essere riuscito a mettere in dialogo due realtà importanti del territorio come Beolco Fest e Sarabanda. E’ stata una sfida, vinta, quella di partecipare al bando e ora la scommessa è quella di aprirci ad altre realtà di pregio del territorio del Parco del Curone proponendo una manifestazione basata su arte e spettacolo”.

Il primo Comune a cogliere l’invito a partecipare è stato quello di Cernusco con l’assessore Pietro Santoro: “Il programma del Beolco Fest mi ha subito incuriosito e mi è piaciuto. Mi sembra un ottimo modo per dare risalto al patrimonio delle ville cernuschesi”.

La ricetta è infatti sempre la stessa: proporre spettacoli teatrali, con compagnie affermate e talentuose, affiancandole a laboratori per bambini, visite guidate alla scoperta dei tesori storici e artistici della frazione e momenti di intrattenimento e gioco. “Viviamo in luoghi meravigliosi e spesso inesplorati. E non è un caso se proprio durante il lockdown abbiamo sentito nascere dentro di noi la voglia di vivere rivivere questi spazi insieme” ha rimarcato Michela Mannari, ideatrice insieme a Corinna Ravasi, del festival. Entrambe hanno voluto ringraziare Ronzinante Teatro per il supporto fornito, a livello pratico e logistico, in queste prime tre edizioni.

Da quest’anno nel team si è inserita anche la compagnia La Sarabanda: “Ci siamo trovati catapultati in questa avventura che per noi è una novità assoluta, ma sono convinta che le sinergie siano sempre piacevoli e interessanti” le parole di Loredana Riva.

“Arruolati” ormai in pianta stabile Riccardo Cogliati e Ornella Ponzoni nelle vesti il primo di intrattenitore pre spettacoli teatrali e la seconda di guida alle visite guidate. Dopo il debutto lo scorso anno, Cogliati proporrà tutte le sere, prima dell’inizio dello spettacolo, il suo gioco a quiz mentre Ornella Ponzoni ha promesso delle “visite guidate, fresche e accessibili” alla chiesina dei Santi Pietro e Paolo di Beolco.”In questo modo riesco a portare avanti il lavoro storico effettuato da mio papà Claudio e per me questo è il miglior modo per ricordarlo”.

Inutile dire che senza il supporto dell’intera frazione il Beolco Fest non potrebbe esistere e rinnovarsi di anno in anno.

Veniamo quindi al calendario. Il primo appuntamento in programma è fissato per venerdì 17 giugno alle 21 con uno spettacolo a Beolco di Ronzinante Teatro “Cyrano De Bergerac…in salsa comica”, di Lorenzo Corengia. Tappa a Cernusco sabato 9 luglio con il monologo di e con Stefano Panzeri “Nel ventre. Uomini o eroi sotto le mura di Troia”.

Si torna a Beolco domenica 10 luglio con un lungo pomeriggio: dalle 16 alle 20 laboratorio di creta per bambini dai 6 ai 14 anni tenuto dal sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco; dalle 16.30 inizieranno invece le visite guidate con Ornella Ponzoni alla chiesina di Beolco con l’intrattenimento, parallelo, di Riccardo Cogliati con il Curiosity night per concludere poi con l’aperitivo in musica, dalle 20, a cura del trio Post Office.

Appuntamento sempre musicale venerdì 15 luglio alle 21, ancora una volta a Beolco, con “Parole, parola, parole!”, un giro del mondo attorno alla musica con i cori Locomovette e Skyline Six che proporranno pezzi dai Beatles e Pharrell Williams. Dalle note al teatro venerdì 22 luglio con la produzione de La Sarabanda “Sior Todero Brontolon” con la regia di Loredana Riva.

Dopo la pausa agostana sono previsti due appuntamenti a settembre: il 3 a Beolco con “Every brilliant things – Tutte le cose per cui vale la pena vivere” con Daniela D’Argenio Donati e il 10 a Cernusco con “Lasco il bandito”, una produzione di StendhArt Teatro per la regia di Nicola Bizzarri.