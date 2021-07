Ecco la programmazione della seconda parte del cineforum “E per tetto un cielo di stelle”

Dal 6 agosto verrà richiesto il green pass agli spettatori

OSNAGO – È stato messo a punto il programma della seconda parte della rassegna “E per tetto un cielo di stelle- Il cinema all’aperto di Osnago”, organizzata dalla Sala Sironi del Centro Parrocchiale Osnago, dal Comune di Osnago e dalla società Barz and Hippo.

Acel Energie, Euronics DIMO e McDonald’s sono sponsor ufficiali di questa 17ª edizione, che prevede ben 42 proiezioni serali e che continuerà fino a mercoledì 1° settembre presso il campo sportivo comunale di via Gorizia, a pochi passi dalla Sala Sironi.

In coincidenza con l’inizio del mese di agosto l’orario di inizio delle proiezioni viene anticipato alle ore 21.15 e dal 16 agosto fino a fine rassegna verrà ulteriormente anticipato alle ore 21, adeguandosi all’accorciamento delle giornate.

Da venerdì 6 agosto per poter accedere agli spettacoli sarà obbligatorio esibire all’ingresso la certificazione verde (“green pass”) Covid-19, accompagnata da un documento d’identità, in ottemperanza all’ultimo decreto governativo.

La certificazione, presentata in forma cartacea o di immagine su smartphone, verrà autenticata dagli addetti attraverso apposita app, garantendo il rispetto della privacy, come previsto dalle norme. Sono esentati dal possesso della certificazione i minori di 12 anni e i non vaccinati a causa di allergie o patologie, attestate da certificazione medica.

In aggiunta al distanziamento dei posti a sedere, alla raccomandazione di indossare la mascherina durante l’ingresso e l’uscita (può essere tolta una volta seduti al posto, durante la proiezione) e all’igienizzazione delle mani, il nuovo obbligo contribuirà a ridurre i rischi di contagio.

In caso di maltempo le proiezioni verranno tenute in Sala Sironi all’orario previsto (in tal caso la mascherina dovrà essere indossata anche durante la proiezione, essendo un ambiente al chiuso).

La programmazione dal 26 luglio

Ecco il programma delle proiezioni fino al termine della rassegna: nella seconda parte, 9 nuovi titoli sono accompagnati dalla replica di alcuni film di giugno-luglio particolarmente apprezzati dal pubblico.

lunedì 26 luglio – ore 21.30 LA CORDIGLIERA DEI SOGNI di Patricio Guzmán

mercoledì 28 luglio – ore 21.30 UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg

venerdì 30 luglio – ore 21.30 HASTA LA VISTA! di Geoffrey Enthoven

sabato 31 luglio – ore 21.30 DREAM HORSE di Euros Lyn

domenica 1 agosto – ore 21.15 COMEDIANS di Gabriele Salvatores

lunedì 2 agosto – ore 21.15 LA TERRA DEI FIGLI di Claudio Cupellini

mercoledì 4 agosto – ore 21.15 LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF di Phyllida Lloyd

venerdì 6 agosto – ore 21.15 MADRE di Bong Joon-ho

sabato 7 agosto – ore 21.15 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA di Florian Zeller

domenica 8 agosto – ore 21.15 PER LUCIO di Pietro Marcello

lunedì 9 agosto – ore 21.15 OCCHI BLU di Michela Cescon

mercoledì 11 agosto – ore 21.15 UNA DONNA PROMETTENTE di Emerald Fennell

sabato 14 agosto – ore 21.15 ESTATE ’85 di François Ozon

lunedì 16 agosto – ore 21 COSA SARÀ di Francesco Bruni

mercoledì 18 agosto – ore 21 BLACK WIDOW di Cate Shortland

venerdì 20 agosto – ore 21 OLD di M. Night Shyamalan

sabato 21 agosto – ore 21 UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg

domenica 22 agosto – ore 21 BLACK WIDOW di Cate Shortlan

mercoledì 25 agosto – ore 21 LA BRAVA MOGLIE di Martin Provost

sabato 28 agosto – ore 21 NOMADLAND di Chloe Zhao

domenica 29 agosto – ore 21 GODZILLA VS. KONG di Adam Wingard

mercoledì 1 settembre – ore 21 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA di Kirk De Micco

