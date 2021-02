Per il Giorno del Ricordo incontro online con Silvia Dai Pra’ con il Consorzio Villa Greppi

Il Consorzio Villa Greppi ospita Silvia Dai Pra’, autrice di “Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria”

Appuntamento online venerdì 12 febbraio alle 21 in occasione del Giorno del ricordo

MONTICELLO – Un libro che di pagina in pagina ricostruisce la memoria familiare dell’autrice, andando alla scoperta del destino dei nonni istriani e indagando il tema delle conseguenze della violenza subita, anche nelle generazioni successive.

In occasione del Giorno del Ricordo – ricorrenza istituita dal Parlamento italiano con la Legge N. 92 del 30 marzo 2004 in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra (1943-1945) e della più complessa vicenda del confine orientale – il Consorzio Brianteo Villa Greppi ospita Silvia Dai Pra’, autrice del libro “Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria”. In programma per venerdì 12 febbraio alle 21, l’evento sarà trasmesso in contemporanea sul sito www.villagreppi.it, sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube di Villa Greppi e vedrà la scrittrice dialogare con il consulente storico del Consorzio Daniele Frisco.

Una vicenda personale per comprendere una vicenda complessa

Una chiacchierata, quindi, che partirà proprio dal romanzo edito da Laterza: un viaggio nella memoria intrapreso dalla stessa Silvia, che dopo aver, quasi casualmente, scoperto le origini istriane della famiglia parte alla volta di Santa Domenica di Albona, nel lato orientale della penisola croata. Un percorso che ha l’obiettivo di ricostruire il passato della sua famiglia e di scoprire la verità su un segreto che ha sempre gravato sulla protagonista e autrice: perché il bisnonno Romeo Martini, nato Martincich, sia morto nella foiba di Vines e perché la nonna, i suoi fratelli e sua madre abbiano lasciato la loro casa una mattina di novembre del 1943.

Un lungo lavoro di archivio

Un’indagine durata due anni, tra archivi andati distrutti, lettere strappate, vecchie fotografie: ne è nato un libro che, mentre prova a riportare alla luce le vicende e il destino di una famiglia, affronta anche il tema delle conseguenze, per generazioni, della violenza subita e delle sofferenze, delle amnesie e dei silenzi necessari per continuare a vivere.

“Celebriamo – commenta la Presidente del Consorzio Marta Comi – il Giorno del Ricordo, in ossequio alla legge 92 del 30 marzo 2004, che chiede a tutte le istituzioni di adoperarsi per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Come Consorzio Villa Greppi ogni anno proponiamo approfondimenti per ricordare queste tragiche vicende e rimarcare la ferma condanna ad ogni forma di violenza e di discriminazione tra gli uomini. Il rispetto, l’accoglienza e il confronto costruttivo devono sempre essere alla base dei rapporti tra i popoli e tra le culture”.

“L’appuntamento che abbiamo organizzato quest’anno – aggiunge il consulente storico Frisco – intende dare spazio a una vicenda personale che, però, può aiutare a comprendere parte di una questione complessa, quella del confine orientale. Partendo dalla storia di una famiglia proveremo a capire quanto i drammatici eventi al centro dell’incontro siano da leggere – conclude – in una prospettiva ampia e di lungo periodo”.

Informazioni – Per ulteriori informazioni: Consorzio Brianteo Villa Greppi | info@villagreppi.it | tel. 039 9207160 | www.villagreppi.it