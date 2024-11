Più di 30mila visite per la mostra di Caravaggio, prorogata fino al 2 dicembre

Interesse, curiosità e ammirazione per la mostra de “Il Narciso” di Caravaggio a Villa Confalonieri

L’esposizione, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, è stata prorogata fino al 2 dicembre

MERATE – Tre giorni “di Narciso” in più in Brianza, ora è ufficiale. Il grande riscontro di

visite e attenzioni della mostra gratuita allestita a Merate, e dedicata all’opera di Caravaggio, ha spinto la Fondazione Costruiamo il Futuro (che ha dato vita all’iniziativa insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e al main sponsor Edison) ad attivarsi per cercare di prorogare la data di chiusura.

L’impegno è stato premiato: “Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza” proseguirà infatti fino al 2 dicembre, dando la possibilità ad altre migliaia di persone, attraverso la prenotazione sul sito lagrandearteinbrianza.it, di poter apprezzare da vicino il capolavoro barocco prima del suo ritorno alla sua consueta “dimora” a Palazzo Barberini.

“In 28 giorni di esposizione del Narciso a Merate si contano già 30mila visitatori: una media

superiore a mille ingressi al giorno – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro –. Un entusiasmo che suscita riflessioni sul desiderio di cultura e bellezza del territorio e al quale bisogna continuare a dare risposte adeguate lavorando tutti assieme a ogni livello. E proprio grazie al forte spirito di collaborazione dimostrato dai soggetti in campo per questa iniziativa, è stato possibile allungare di qualche giorno la durata della mostra e permettere così a tante altre persone di poter visitare questo capolavoro prima del suo ritorno a Roma”.

L’ultimo giorno di mostra a Villa Confalonieri coinciderà anche con un grande evento finale con la partecipazione di diversi ospiti (nei prossimi giorni verranno diffusi i dettagli). In questa occasione verrà lanciata l’apertura di “Il Narciso di Caravaggio e la luce”, il concorso didattico, realizzato grazie al contributo di Edison, rivolto alle scuole e dedicato a un tema particolarmente caro all’artista lombardo.

A disposizione ci saranno 20mila euro da utilizzare per rafforzare l’attività didattica. Le classi che si contraddistingueranno per creatività potranno contare inoltre su un laboratorio digitale per attività didattica costituito da 15 iPad, che verrà messo a disposizione da R-Store Apple Authorised Education Specialist, sponsor tecnico del concorso.