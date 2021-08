Teatro e fotografia nel programma di settembre di Ouverture Merate 2021

Gli appuntamenti in programma nel fine settimana con Ouverture Merate 2021

Stefano Panzeri in scena con “Semi”. A Cassina in mostra gli scatti di FotoLibera con Horizont

MERATE – Un settembre ricco di stimoli quello proposto da Ouverture Merate 2021, fra appuntamenti teatrali e proposte dell’associazione fotografica FotoLibera.

“Semi”

Si comincia venerdì 3 settembre all’Arena di Novate (via Vittorio Veneto 2, sede di Ronzinante) con “Semi”, spettacolo teatrale di Francesca Marchegiano, con Stefano Panzeri e con le musiche di Francesco Andreotti. La piece racconta la magia della natura e la passione della ricerca attraverso la storia vera dell’agronomo russo Nikolaj Ivanovic Vavilov, che nei primi del Novecento ha esplorato più di 60 Paesi per ricercare e collezionare semi e piante commestibili. Considerato il pioniere degli studi sulla biodiversità e sul patrimonio naturalistico e culturale di tutti i popoli della Terra, Vavilov aveva portato avanti anche il progetto di realizzare la prima Banca di Semi e Piante commestibili al mondo, difesa eroicamente dai ricercatori durante l’assedio di Leningrado, ed esistente ancora oggi.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico sia di adulti che di ragazzi e invita a riflettere sull’importanza delle piante come fonte di vita per l’umanità, sui sogni che si scontrano con l’ignoranza che a volte sale al potere, e sulla consapevolezza che dobbiamo avere, anche e soprattutto oggi, di fronte ad ogni scelta di acquisto e alimentazione che compiamo.

Lo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-semi-stefano-panzeri-157848347657). Per partecipare a questo evento viene richiesto di esibire il green pass o un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore.

La mostra Horizont con FotoLibera

La stessa passione per la ricerca contraddistingue la mostra fotografica “Horizont”, che l’Associazione FotoLibera presenta sabato 4 settembre, dalle 15 alle 18 e domenica 5 settembre, dalle 10 alle 18 presso il Parco Comunale di Cassina Fra Martino.

L’esposizione è stata realizzata dai tre soci Mauro Corneo, Luciano Ravasio e Giusy Li Vecchi, dapprima con un percorso di ricerca sul territorio, evidenziando alcuni scorci di interesse paesaggistico e storico riguardanti la nostra città, in perfetta sintonia con il concetto di fotografia a Km Zero. In un secondo momento è stata valorizzata la visione panoramica del paesaggio urbano e rurale di Merate. Il progetto è stato sviluppato nel 2021, utilizzando la fotocamera “Horizont”, uno strumento davvero particolare che in parte ha dato il titolo alla mostra. Alcune immagini sono state realizzate interagendo con istituzioni, enti e privati cittadini che hanno messo a disposizione location davvero uniche.

L’esposizione è corredata da indicazioni dei luoghi fotografati e da un pannello illustrativo che dettaglia le specifiche delle fotocamere. Gli autori saranno a disposizione per ogni eventuale approfondimento e/o spiegazione.

Il laboratorio di fotografia

In concomitanza con questa mostra l’Associazione Fotolibera propone un laboratorio di fotografia, denominato “Officina del Piccolo Fotografo”, che si rivolge a ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado che abbiano voglia di sperimentare e giocare con la fotografia. L’obiettivo è quello di stimolare la creatività dei ragazzi con giochi e sfide fotografiche, avvicinandoli al meraviglioso mondo della fotografia e insegnando loro i principi base della fotografia.

Il laboratorio si terrà domenica 5 settembre dalle 15 alle 17 nel giardino della sede di FotoLibera, nel Parco Comunale di Cassina Fra Martino.

Ai partecipanti è richiesto solo di portare con sé una macchina fotografica, anche compatta.

Per le iscrizioni è possibile utilizzare il sito di Ouverture Merate (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-fotografico-a-cura-di-fotolibera-157851591359) oppure via whatsapp scrivendo al numero 340-1447227.

In scena il 4 “Il mercante di Venezia”

Sabato 4 settembre, inoltre, presso l’Arena di Novate, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Il Mercante di Venezia”, una produzione di Ronzinante Teatro con la regia di Antonio Takhim. Tale spettacolo era stato rimandato per maltempo: pertanto ricordiamo a chi aveva già prenotato il posto di essere presente oppure di disdire, in modo da permettere ad altri di accedere allo spettacolo, per cui sono comunque ancora disponibili biglietti.

La famosa opera teatrale di Shakespeare viene portata in scena da Ronzinante Teatro in una veste intensa e a tratti inaspettata. Lo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-mercante-di-venezia-di-w-shakespeare-163021915939). Per partecipare a questo evento viene richiesto di esibire il green pass o un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Io Teatro, Tu Sedia”, perciò viene richiesto al pubblico di partecipare portando una sedia dalla propria abitazione (in caso di impossibilità ne sarà fornita una dallo staff organizzativo).

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Ouverture Merate è possibile scrivere a info@ronzinante.org o contattare il numero 335-5254536.