Merate viaggia nella storia con la festa medievale: appuntamento il 15 settembre

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, è in programma domenica 15 settembre

Il centro storico trasformato in un vivace borgo medievale con tantissime attività per tutti

MERATE – Un salto indietro nel tempo tra falconieri, danze medievali, sbandieratori e il corteo in costumi d’epoca. E’ partito il conto alla rovescia per l’attesa festa medievale in programma in città domenica 15 settembre.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco su impulso dei consiglieri Franca Pelosi e Carlo Porro, ha incassato il sostegno dell’amministrazione comunale e si svolgerà in collaborazione con l’oratorio del centro e i Vigili del Fuoco di via degli Alpini.

Per un’intera giornata, il centro storico cittadino sarà trasformato in un vivace borgo medievale, con attività che si svilupperanno lungo via Manzoni, Piazza Prinetti, via Baslini, Piazza Eroi, via Viganò e fino a Piazza Libertà. Proprio in quest’ultima, diventerà l’Arena degli Eventi, dove dalle 11.30 alle 22.00 si susseguiranno spettacoli ed esibizioni di grande richiamo.

Tra questi, lo spettacolo degli sbandieratori, i giullari, la didattica con i rapaci, le danze medievali, e per concludere, un grande spettacolo finale che sarà una grande sorpresa per tutti. Non mancheranno le bancarelle, i vecchi mestieri e i laboratori per chi vorrà cimentarsi. L’intrattenimento sarà continuo con musica dal vivo, cartomanti per chi desidera conoscere il proprio futuro, giochi medievali e antichi ludos. Per gli appassionati di scacchi, ci sarà un torneo nel pomeriggio e per i più piccoli due appuntamenti con i burattini.

Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente il corteo storico, accompagnato dagli sbandieratori, che attraverserà tutto il percorso dell’evento partendo dal cortile della scuola secondaria di primo grado in via Manzoni e arrivando fino a Piazza Libertà. Questo appuntamento si terrà due volte, alle 11 e alle 15.30.

Sotto il castello sarà possibile ammirare un’esposizione di rapaci, seguiti da operatori qualificati che, attraverso una vera e propria didattica, sveleranno i segreti del fantastico mondo dell’arte della falconeria.

Non mancherà un vero e proprio accampamento saraceno, che permetterà di immergersi nella vita di un campo medievale.

Verso sera ci sarà un momento importante in cui attraverso le danze medievali si riporterà in vita le tradizioni e la cultura del Medioevo. Infatti la danza era una parte importante della vita sociale medievale, dalle feste di corte alle celebrazioni popolari.

“Organizzare una festa medievale richiede un impegno enorme, non solo dal punto di vista fisico e organizzativo, ma anche economico. Senza il supporto dei nostri sponsor, nulla di ciò che vedrete il 15 settembre sarebbe stato possibile – ha sottolineato Franca Pelosi, che insieme al marito Carlo Porro, sta lavorando all’evento da gennaio -. Per questo, vorrei ringraziare di cuore le realtà del territorio di Merate e non solo, che con le loro sponsorizzazioni hanno reso possibile la realizzazione di questo evento”.

Della partita faranno parte anche i bar e i ristoranti della città che resteranno aperti per l’occasione e, in alcuni casi, proporranno specialità create appositamente per l’evento. Sarà aperta anche l’Osteria della Banda, per chi vorrà godersi un buon pasto durante la giornata.

“L’idea di promuovere una festa medievale è nata dopo aver organizzato lo scorso anno la città dei balocchi, iniziativa che aveva raccolto successo e consenso, in cui erano stati proposti anche i giochi di una volta – racconta Pelosi -. Ci siamo messi in gioco e abbiamo confezionato una festa in grado di intercettare gusti e interessi di molti con un programma ricco e variegato”.

Le ha fatto eco la presidente Simona Vitali che ha sottolineato la crescita esponenziale della Pro Loco passata dai 67 iscritti di fine 2021 ai quasi 300 di oggi: “Il mio sentito grazie va a tutti i volontari grazie ai quali riusciamo a promuovere queste iniziative di successo e rilievo. Abbiamo già in mente altre proposte per il periodo autunnale e per le festività di Natale e stiamo aspettando il via libera dell’amministrazione comunale per poterli realizzare”.

A margine della festa medievale venerdì 20 settembre è in programma la conferenza dal titolo:”Merate e la peste: 500 anni dalla pestilenza del 1524″ a cura del relatore Luca Codara. L’evento, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà presso la sala civica F.lli Cernuschi alle 21.