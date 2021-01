Villa Greppi: da Fondazione Cariplo il finanziamento per recuperare la storia dei giardini

Finanziamento di 150mila euro per il Consorzio Brianteo Villa Greppi con il progetto Vedere l’invisibile

La presidente Comi: “Tecnologia 3D per superare le barriere fisiche per la fruizione del giardino”

MONTICELLO – Un progetto biennale che a partire da gennaio permetterà a Villa Greppi e Villa Reale di Monza di recuperare la storia del patrimonio dei rispettivi giardini, rendendoli fruibili al pubblico attraverso attività esperienziali. Si tratta di Vedere l’invisibile. La cultura rifiorisce nei giardini storici di Villa Greppi e della Villa Reale di Monza, un piano ambizioso, presentato a valere sul bando “Per la cultura” 2020 di Fondazione Cariplo e che ha visto il Consorzio Brianteo Villa Greppi ricevere un finanziamento pari a 150 mila euro. Unico progetto della provincia di Monza e uno dei due del lecchese finanziato da Fondazione Cariplo con questo bando, Vedere l’invisibile ha come capofila proprio il Consorzio brianzolo e come partner monzese il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde, che opera nei giardini della Villa Reale.

Obiettivo principale, come anticipato, quello di creare attività esperienziali innovative all’interno dei giardini delle due storiche ville coinvolte. In particolare, tra le azioni più significative c’è la realizzazione della ricostruzione storica in 3D dei giardini di Villa Reale e del giardino all’italiana di Villa Greppi, questo con lo scopo di permettere ai visitatori di entrare in contatto con i luoghi, con la loro storia e con il loro significato culturale, ampliando le conoscenze e rafforzando il sentimento di appartenenza al territorio.

“L’avvicinamento di nuovo pubblico – spiega la Presidente del Consorzio Villa Greppi Marta Comi – e il superamento attraverso la tecnologia 3D delle barriere fisiche per la fruizione dei giardini contribuiranno ad accrescere i flussi turistici di prossimità, garantendo la fruizione culturale anche in condizioni di distanziamento sociale. Siamo molto lieti – continua – di collaborare con il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde di Villa Reale: un incontro che va nella direzione di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Brianza, rafforzando la rete dei luoghi della cultura del territorio a cavallo tra le province di Lecco e Monza Brianza”.

Un finanziamento importante, quindi, che contribuirà a sostenere anche i lavori per il terzo e ultimo lotto del giardino all’italiana di Villa Greppi.