Merate, Federico Fubini ospite al liceo Agnesi con La Semina

Appuntamento venerdì sera nell’aula magna del liceo Agnesi

L’incontro avrà per tema l’Europa e l’importanza delle relazioni tra Italia e Bruxelles

MERATE – Il noto economista, giornalista e scrittore Federico Fubini ospite al liceo Agnesi di Merate grazie all’incontro promosso dall’associazione culturale La Semina. L’appuntamento è per venerdì 20 alle 20.40 in aula magna. Fubini presenterà il suo ultimo libro intitolato “Per Amor Proprio. Perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa)”. L’incontro avrà per tema l’Europa e ruoterà intorno all’opportunità di attivare un’efficace collaborazione tra Bruxelles e il nostro paese. La serata sarà coordinata da Eugenio Carnazza e vedrà la partecipazione delle studentesse del liceo che hanno vissuto un’eccezionale esperienza formativa a Ventotene con la Fondazione Altiero Spinelli.