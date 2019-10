Merate, la Pro Loco e la Semina omaggiano il 500esimo della morte di Leonardo

Appuntamento l’11 e il 25 ottobre all’Auditorium di Merate

Durante gli incontri verrà messa in luce l’influenza che il genio di Vinci ha esercitato sul mondo moderno

MERATE – Due conferenze dedicate al genio di Leonardo in occasione del 500esimo anniversario della sua morte. E’ quanto propone la ProMerate Proloco, in collaborazione con l’associazione culturale “La Semina”. I due incontri, in programma all’Auditorium “Giusi Spezzaferri”, si terranno venerdì 11 ottobre e venerdì 25 ottobre con inizio alle 20.45 e saranno effettuati da docenti esperti in materia che affronteranno con approcci differenti la stretta relazione tra Leonardo, l’arte e la filosofia analizzando anche l’influenza che il Genio da Vinci abbia esercitato sul mondo moderno.

11 ottobre conferenza con Elisabetta Parente

Si comincia venerdì 11 Ottobre 2019 con la serata dedicata all’opera più celebre di Leonardo, ovvero la Gioconda. Toccherà alla storica dell’arte Elisabetta Parente rispondere all’interrogativo sulla nascita e sull’evoluzione di un mito come appunto quello legato alla nobildonna dipinta da Leonardo. Partendo dalla Gioconda di Leonardo, la dottoressa Parente introdurrà il modello di raffigurazione femminile che ha accompagnato gli artisti dal Rinascimento ai giorni nostri. Durante la conferenza saranno presentate alcune opere d’arte realizzate dagli studenti della scuola del fumetto di Milano.

25 ottobre conferenza con Caterina Gabrielli

Un altro interrogativo di non poco conto verrà sviscerato nell’incontro del 25 Ottobre 2019 quando Caterina Gabrielli, docente di filosofia, analizzerà attraverso le opere dell’artista la sua visione del mondo cercando di rispondere alla domanda già formulata da Paul Valery relativa al fatto se Leonardo da Vinci, artista e scienziato, possa considerarsi anche filosofo. Entrambe le serate sono a ingresso libero.