Merate, si torna a teatro con Ronzinante: in scena “Cyrano de Bergerac… in salsa comica”

Secondo appuntamento a Novate il 4 luglio della rassegna “Io teatro tu sedia”

Con questo spettacolo Ronzinante ha vinto ben 11 premi nazionali

MERATE – Secondo appuntamento della rassegna “Io teatro tu sedia” organizzata da Ronzinante Teatro. Dopo il tutto esaurito registrato al debutto, si tornerà a respirare l’atmosfera del teatro all’aperto, sabato 4 luglio quando in scena verrà portato “Cyrano de Bergerac…in salsa comica”, spettacolo con cui la compagnia meratese ha vinto ben 11 premi nazionali. Sul palcoscenico, allestito a Novate, nel cortile esterno della sede dell’associazione culturale, si alterneranno Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, Giuliano Gariboldi e Emiliano Zatelli, coadiuvati nella parte tecnica da Marzia Farina.

La trama segue fedelmente la struttura del testo originale, ma viene continuamente punzecchiata da imprevisti ed equivoci grotteschi. “Spadaccino terribile e tenerissimo amante, pronto alle bravate più temerarie come ai più grandi gesti di generosità. Il romantico Cyrano, dal grottesco naso e dal cuore puro sarà l’indimenticabile protagonista di una delle più popolari opere teatrali di tutti i tempi”.

Questa è una delle frasi iniziale che il capocomico utilizza per presentare l’opera di Rostand. Nulla di comico fin qui, appunto: fin qui. Il povero Cyrano si troverà a interagire con una serie di personaggi: De Guiche, Cristiano, Rossana, D’Artagnan etc.. che renderanno ogni scena, oltre che comica, imprevedibile. Vi lasciamo solo immaginare cosa potrà succedere nella scena del balcone tra Rossana e i due pretendenti o da quale malattia del linguaggio sia affetto Cristiano o ancora cosa provoca la sbadattagine del nostro Cyrano nel manovrar la spada.

Prima dell’inizio dello spettacolo ci sarà una piacevole sorpresa con gli amici de i “Bastian Cuntrari”

Seguendo le disposizioni sanitarie in vigore, l’ingresso sarà consentito ad un numero massimo di 50 spettatori. Sarà quindi necessario prenotare al 3355254536 o al 3491760843 oppure scrivendo a info@ronzinante.org