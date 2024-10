Moda. Che successo per la sfilata di Eclettica

Presentata la collezione autunno/inverno

L’evento si è svolto alla Deca di Monte Marenzo

MONTE MARENZO – Quasi quattrocento persone hanno assistito sabato scorso alla sfilata di Eclettica, tenutasi lo scorso sabato in uno scenario piuttosto curioso, la sede dell’azienda Deca. Nonostante la location insolita, o forse proprio anche grazie a questo, l’evento è stato un grande successo. Le modelle – tra cui Barbara Bonaiti e Chiara Sironi – hanno indossato i capi disegnati e prodotti da Elsa Cataldo, stilista calolziese che da anni collabora con alcuni dei più prestigiosi brand della moda milanese.

“È stata una bellissima serata, il pubblico ha percepito l’amore e la passione che metto da venticinque anni in questo lavoro – dichiara la stilista – negli ultimi dieci anni la mia collaborazione coi grandi marchi della moda milanese ha cambiato la mia formazione, tanto da spingermi a produrre una linea di prêt-à-porter tutta mia sotto il nome Eclettica. Molti dei presenti si sono emozionati e durante tutta la serata si è percepito tanto amore”.

Il successo della prima sfilata – coi settanta capi autunno/inverno – porterà la Cataldo a riproporre un nuovo evento per la collezione primavera/estate, nel 2025.

“Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori che hanno creduto in me – conclude la stilista – la Deca e i suoi dipendenti per la location e l’allestimento, Andrea Spreafico per la promozione, Adele&Gigi per le acconciature e il fioraio Antonio di Vercurago, oltre a tutte le modelle, splendidamente guidate da Barbara e Chiara”.