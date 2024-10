Nasce il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como

Al via le attività a partire dal weekend 26-27 ottobre 2024

LECCO/COMO – Costituito da dodici istituzioni culturali d’eccellenza del territorio, Ville e Musei del Lago di Como è il coordinamento nato con l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita culturale del territorio lariano. Il coordinamento è condivisione di idee, risorse, competenze ed esperienze che i soggetti coinvolti mettono a disposizione in partneriato, potenziando così l’impatto delle loro azioni, rafforzando la capacità di raggiungere un ampio pubblico e stimolando lo sviluppo del turismo culturale del Lago di Como.

Il coordinamento opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco e vede protagoniste le seguenti ville e musei del Lago di Como: Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Melzi D’Eril, Villa Monastero e Villa Pizzo.

È previsto dal progetto un successivo sviluppo e allargamento con il coinvolgimento di altre istituzioni culturali lariane che ne condividono principi ed obiettivi, in un’ottica di collaborazioni e prospettive future comuni.

Il coordinamento si presenta al pubblico con un weekend speciale che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, offrendo un ricco programma di eventi e attività aperti al pubblico, pensati per coinvolgere residenti e turisti in un viaggio alla scoperta delle meraviglie che costellano il territorio. Il programma di attività è davvero molto ricco e articolato: spazia da passeggiate nei giardini storici e visite guidate nei musei a conferenze e mostre, da laboratori didattici per bambini ad attività per famiglie con molte novità da sperimentare, non mancano inoltre aperture straordinarie delle istituzioni partner. Per stimolare un’ampia partecipazione al weekend è stato realizzato un vero e proprio “passaporto”, che sarà disponibile in ciascuna location. Ogni visitatore potrà così registrare la presenza e ottenere un premio al superamento di cinque timbri/accessi individuali a cinque differenti ville e musei e attività proposte.

“Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto e quello di Villa Carlotta e anche il mio è stato di poter condividere con le ville e i musei del Lago di Como, e in particolare con i proprietari e gli operatori culturali di queste istituzioni, la nascita di una nuova modalità di lavorare insieme per promuovere la cultura e la bellezza del territorio al pubblico in maniera più consapevole” afferma la responsabile del coordinamento Maria Angela Previtera.

Il coordinamento, oltre agli obiettivi di promozione e destagionalizzazione, vuole favorire la delocalizzazione dell’attrattività su luoghi della cultura meno noti e frequentati per offrire un’esperienza di visita migliore e più variegata, sostenendo così lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, che favorisca la conservazione e la tutela delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio del Lario.

Il coordinamento è stato presente in anteprima ad Orticolario (4-6 ottobre, Villa Erba, Cernobbio)sarà presente con i materiali di promozione del weekend del 26-27 ottobre 2024 e all’evento “Città dei Laghi. 2/3_Uno sguardo da Como” (14 ottobre h. 18.00, Villa del Grumello, Como) promosso dall’Accademia di architettura USI.

La conferenza stampa di presentazione del coordinamento è invece prevista in data giovedì 24 ottobre alle ore 11.00 presso Villa del Grumello.

Il weekend di lancio sarà così un’occasione unica per scoprire o riscoprire il Lago di Como attraverso un’esperienza immersiva e affascinante di storia locale, natura e bellezza.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, visitare il seguente link: https://bit.ly/3TJizdz