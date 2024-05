Nuova mostra di “Lecco in acquarello” in Torre Viscontea

L’inaugurazione dell’esposizione “Florigrafia” venerdì 24 maggio alle ore 18

A organizzare la sesta edizione Comune di Lecco in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco

LECCO – Sabato 25 maggio in Torre Viscontea sarà allestita la sesta edizione della mostra di “Lecco in acquarello”. L’esposizione, intitolata “Florigrafia”, che trova spazio nel calendario delle mostre del Comune di Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, sarà inaugurata venerdì 24 maggio alle 18 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure e resterà visitabile fino al 16 giugno.

“Florigrafia – I fiori del futuro, coltivare le relazioni ed averne cura” celebra il talento al femminile e rappresenta un’immersione in un mondo fatto di delicatezza e forza, in cui l’acquerello diventa il mezzo attraverso il quale i fiori ritornano ad essere raffinati messaggeri nelle relazioni sociali. Saranno allestiti in Torre la mostra di Pinuccia Tartagni artista di “Fabriano In Acquarello”, i lavori dell’acquarellista botanica Marina Fusari e gli elaborati degli studenti del liceo artistico Medardo Rosso, sezione di grafica, ispirati al testo di Lodovica Cima “Come un fiore sull’acqua”.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Per maggior informazioni è possibile contattare il Palazzo delle Paure allo 0341 286729.