Officina Badoni. Inaugurazione mostra opere d’arte TekAgenda 2025

Dal 26 ottobre al 10 novembre

Sinergia tra arte e cultura per esplorare il tema della trasformazione attraverso le opere del collettivo

LECCO – Inaugurazione della mostra delle opere d’arte della TekAgenda 2025, realizzate dal collettivo Teste di Idra per la dodicesima edizione dell’agenda di Teka Edizioni. Anche quest’anno, il progetto TekAgenda si fonde con l’arte contemporanea, diventando il catalogo di una mostra che si terrà presso l’auditorium di Officina Badoni. L’inaugurazione avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 18, in corso Matteotti n. 7 a Lecco, e la mostra sarà visitabile fino al 10 novembre.

La TekAgenda 2025 si arricchisce della collaborazione con il collettivo Teste di Idra, composto da dieci artisti, ognuno con il proprio stile e linguaggio espressivo. Questi artisti hanno realizzato appositamente le opere incluse nell’agenda, accompagnate da un testo di Prashanth Cattaneo, giornalista e curatore di programmi culturali.

Queste opere combinano le visioni dei loro autori per esplorare il tema della trasformazione, che funge da filo conduttore per le riflessioni contenute nell’agenda. Grazie ai testi curati da Prashanth Cattaneo, la TekAgenda 2025 offre preziose chiavi di lettura per comprendere questo viaggio trasformativo, sia a livello personale che collettivo.

A ulteriore valore aggiunto, ogni inizio mese è contraddistinto da un codice QR che consente l’accesso ad approfondimenti e contenuti extra.

“Ringrazio Teka Edizioni per avermi coinvolto nella nuova TekAgenda 2025. L’arte contemporanea torna a essere protagonista, questa volta con giovani artisti del nostro territorio che ci inviteranno a riflettere sulle possibilità della trasformazione” commenta Prashanth Cattaneo.

Infine, Cattaneo aggiunge: “Il collettivo Teste di Idra non si propone come detentore del manuale del benessere e del cambiamento, ma le opere selezionate per questa edizione rappresentano un’opportunità preziosa per stimolare trasformazioni ovunque. C’è un grande bisogno di questo, e li ringraziamo sinceramente per il loro contributo”.