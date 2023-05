Nameless, ci siamo: 2-4 giugno, ecco le novità del festival

Quattro palchi e una carrellata di artisti per il decimo compleanno del Nameless Festival

Anteprima gratuita l’1 giugno per i residenti dell’oggionese con il “Deejay Time” che apre il suo tour dal Nameless

ANNONE – Un palco in più e la ‘solita’ incredibile carrellata di artisti: il Namless Festival è pronto a festeggiare i suoi dieci anni di storia e mancano ormai pochissimi giorni all’inizio dell’evento che, come lo scorso anno, si terrà nella grande area al confine tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Saranno quindi quattro i palchi completamente rinnovati di questa edizione (il Main Stage, il Nameless Tent, il Live Stage e l’Igloo) e la line up di quest’anno, la più eterogenea di sempre, è pronta ad abbracciare trasversalmente sempre più generi musicali dall’elettronica all’hip hop, dalla latin music all’indie-pop.

L’area di ben 400.000 mq “ha permesso di ampliare ancora di più spazi e servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso” spiegano dall’organizzazione guidata dal lecchese Alberto Fumagalli che ha avuto intuizione e merito di portare un festival di musica elettronica sul territorio e farlo diventare un evento internazionale.

L’edizione 2023 si promette di sbaragliare anche i record dello scorso anno, in cui si sono alternati 110 artisti e in cui sono state registrate 100.000 presenze nell’arco di quattro giorni, molte delle quali provenienti da U.S.A., Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Canada, Slovacchia, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Olanda.

L’anteprima per i residenti

Il festival si terrà dal 2 al 4 giugno e come lo scorso anno avrà un anteprima tutta dedicata ai residenti del territorio: l‘1 giugno, dalle 16, proprio al Nameless si terrà l’avvio del ‘Deejay Time’ in tour, con i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che porteranno uno show radiofonico dal vivo.

Un appuntamento gratuito e riservato (con registrazione) ai soli residenti dei comuni dell’oggionese (Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone, Suello).

Il biglietto è nominativo e all’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento d’identità.

Il programma del festival

Una rassegna ricca di grandi novità dal punto di vista degli allestimenti e della line up, pronta a richiamare pubblico da tutta Europa e festeggiare i primi dieci anni della storia di Nameless

A inaugurare il palco del Main Stage, venerdì 02 giugno, saranno l’headliner Paul Kalkbrenner, Giorgia Angiuli, Tokischa, Will Sparks, Hedex, Miles, SLVR e SQ4RE.

Lo stesso giorno si alterneranno sul Nameless Tent: Malaa, Ofenbach, Sonny Fodera, Matroda, Jenjii, Capozzi, Joshwa, Astrality e MNNR.

Sul Live Stage saliranno Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Dylan, Olly, Icy Subzero, LA SAD, Kid Yugi, Ensi & Nerone, Claudym, AGON e Rocket Pengwin.

A rompere il ghiaccio dell’Igloo saranno invece Goldie, DJ Hype, The Upbeats, The Caracal Project e Gyrofield, Mother Inc., VSC e Agatha Lai.

Sabato 03 giugno il Main Stage farà scatenare l’intera arena con la musica degli headliners Skrillex e Salmo. Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle di Chris Lake, Mora, ArrDee, Merk & Kremont, Uniique e Scarlett.

Grande protagonista del Nameless Tent sarà la musica di Automhate, Kayzo, MARAUDA, GRAVEDG, Luca Agnelli, EDMMARO, BYOR, Vieze Asbak e Noisy Boï.

Sul Live Stage sarà il turno di Ernia, Mara Sattei, Neima Ezza, Diss Gacha, Nello Taver, Rovere, Clara, Tredici Pietro & Lil Busso, Asteria, Kaze e Sillyelly.

L’Igloo sorprenderà il pubblico con le performance firmate Dance Revolution di Dance System, Horse Meat Disco, Catz’n’Dogz, Albertino, Amedeo Picone, Shorty, Mattei & Omich e LRNZ.

Degna conclusione del Festival la daranno, domenica 04 giugno, sul Main Stage, le esplosive performance dell’headliner Hardwell, Oliver Heldens, Lost Frequencies, Benny Benassi, 070Shake, Il Pagante, Maddix e Greg Willen.

Sul Nameless Tent si esibiranno invece Gordo, Dom Dolla, Hugel, Mau P, Tita Lau, Biscits, Gladde Paling, NCT e Greeko.

Il Live Stage vedrà scatenarsi Geolier, Villabanks, ANNA, NITRO, MYSS KETA, Slings, Galeffi, Mida, Beatrice Quinta, FUCKYOURCLICQUE, HU e Chaze.

A scaldare l’Igloo ci penseranno infine Sam Divine e Toytonics.

Un festival attento al risparmio energetico

L’Igloo già visto nelle passate edizioni sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile grazie alla collaborazione con CGTE Spa – Gruppo Tesya con cui il Nameless ha lanciato il progetto “Traceless – Mission Zero Impact”, nato con l’intento di implementare il percorso di sostenibilità ambientale intrapreso sin dagli albori.

“Inoltre, CGTE utilizzerà per i palchi gruppi elettrogeni di ultima generazione con certificazione Stage V, tecnologia che permette di ridurre le emissioni di CO2, NOx, HC, PM in modo importante – spiegano dall’organizzazione – Gli stessi garantiscono di ridurre in modo drastico l’impatto acustico (57 dBA). Ad illuminare i palchi effetti scenici, coriandoli biodegradabili e luci mobili a energia solare e ibrida”.