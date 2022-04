Sabato 9 aprile la presentazione dell’ultimo libro di Spreafico a Viganò

Un thriller ambientato sul Cammino di Santiago

Quinto libro per il settantenne civatese

CIVATE – Sabato 9 aprile lo scrittore civatese Carlo Spreafico presenterà il suo ultimo libro alla sala “Colombo Antonietta” di Viganò, “Botafumeiro – Attacco al Cammino”. Per il settantenne è il quinto libro pubblicato dopo “Racconti dal cammino di Santiago” (2015), “Finestre sul cammino primitivo” (2016), “La fotografia (2016) e “Urina e la Sguagnida”.

Come si può notare, diversi volumi sono stati dedicati al Cammino di Santiago, percorso che Spreafico ha effettuato tre volte, raggiungendo la città spagnola dai Cammini Inglese, Primitivo e Francese. Anche l’ultimo libro è collegato al Cammino .

“Ho pensato di ambientare un thriller proprio su quel percorso, e le ragioni sono due. La prima risponde alla domanda di cosa potrebbe succedere se un terrorista prendesse di mira quel percorso di pellegrinaggio, con la sua umanità variegata. La seconda vuole far presente come, in spazi così aperti, potrebbe essere facile essere protagonisti di brutte esperienze” dichiara Spreafico.

Il protagonista di “Botafumeiro – Attacco al Cammino” è un giovane medico che si trova suo malgrado coinvolto in alcuni eventi spiacevoli. Si parte da un semplice furto di racchette, ma ben presto si arriva a un misterioso avvelenamento da ciliegie. La polizia dovrà indagare e capire se questi fatti sono casuali o legati da un filo comune.

“Per me il Cammino di Santiago rappresenta un po’ la vita – conclude Spreafico – può essere facile o pieno di ostacoli, ma va comunque percorso sino in fondo”.

L’appuntamento è per sabato 9 aprile alle ore 17.00. Ingresso libero con obbligo di Green pass e mascherina FFP2.