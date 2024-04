Telethon, attesa per il concerto nella Chiesa di San Giorgio di Molteno

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 20.45

“Il concerto propone ben 3 cori diversi fra di loro e che possono integrarsi formando dei momenti di canto eccezionali”

MOLTENO – La Chiesa di San Giorgio di Molteno ospiterà un grande concerto corale a favore di Telethon con la presenza di ben tre importanti realtà corali. L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 20.45.

“Continuano attraverso la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. Siamo arrivati alla nostra 33° Maratona eventi Telethon di Lecco. Da 33 anni dedichiamo ogni giorno a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio, quello della provincia di Lecco che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 7.000 malattie genetiche ad oggi conosciute” commenta Renato Milani, Presidente Coordinamento Telethon Lecco.

“Ora che le cure ci sono dobbiamo perseguire la volontà di mettere al fianco di ogni malattia genetica la parola cura – continua il Presidente – Per continuare con successo su questa strada abbiamo bisogno di tutti. Il concerto propone ben 3 cori diversi fra di loro e che possono integrarsi formando dei momenti di canto eccezionali.”

Protagonisti saranno infatti: Coro Valsassina, compagine interamente maschile da 55 anni presenti sulle scene e da anni considerato uno dei cori più importanti e titolati della regione. Coro Futura, compagine lecchese interamente femminile nata da soli due anni ma già capace di ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel panorama dei cori locali. Coro Voci nel tempo, compagine mista di Cortenova. Il coro, grazie all’unione della presenza di voci maschili e femminili riesce sempre a stupire proponendo un repertorio davvero ampio.

Il Direttore unico per tutte queste realtà canore è Maria Grazia Riva. La musica, la coralità, come ogni altro linguaggio del cuore, non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle proprie emozioni.