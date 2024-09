Al Jolly arriva il film sugli Oasis: “Hanno cambiato il suono di un’intera generazione”

Martedì 17 settembre alle ore 21

OLGINATE – Appuntamento imperdibile quello di martedì 17 settembre ore 21 al Jolly di Olginate che proietterà il film dedicato agli Oasis, una band indie proveniente dalle case popolari di Manchester, che nell’agosto 1996 fu protagonista di qualcosa mai visto prima.

I loro concerti a Knebworth con un pubblico di 250.000 persone – e altri 2 milioni e mezzo di persone alla ricerca di biglietti – furono gli eventi più seguiti di quel periodo. Per tutti coloro che sono cresciuti negli anni novanta, c’era una sola band che contava. Al culmine del loro successo, infatti, gli Oasis non avevano concorrenti. Questo film parla di loro, di quella band che ha cambiato il suono di una generazione, scrivendo a tutti gli effetti una pagina memorabile di storia della musica. Ingresso a prezzo speciale, per tutti 3,50euro.