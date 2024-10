Galbiate. Davide Panzeri in mostra con “Pensieri”

Un viaggio nella creatività

GALBIATE – È in arrivo una nuova fase di apertura al pubblico per la mostra “Pensieri” di Davide Panzeri, l’artista di Galbiate. L’esposizione sarà accessibile nei fine settimana dal 26-27 ottobre fino al 2-3 novembre, dalle ore 17 alle ore 22, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare le sue opere.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Galbiate e della Provincia di Lecco, e sponsorizzata dalla ditta Imsa di Garlate, la mostra promette di offrire un’esperienza unica di riflessione e scoperta artistica.

L’evento, con ingresso libero, si svolgerà in via Provinciale per Colle Brianza n. 3 a Galbiate, nella frazione di Bartesate.