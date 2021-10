Ieri il primo spettacolo di teatro per bambini e famiglie con “Lupus in fabula”

Ricco il programma offerto al Jolly tra cinema, teatro di qualità, musica e spettacoli per i più piccoli

OLGINATE – Tanti applausi sabato pomeriggio per “Lupus in fabula”, lo spettacolo di teatro per bambini che ha inaugurato la stagione teatrale del Jolly. “Dopo 20 mesi torniamo in sala” ha sottolineato Mattia Morandi, referente per lo spazio culturale olginatese accogliendo i tanti bambini che, accompagnati da genitori e familiari, non hanno voluto perdere l’occasione di tuffarsi nel magico mondo del teatro.

Sul palcoscenico, alle prese con la messa in scena in chiave ironica e divertente di diverse fiabe nello spettacolo a cura di Albero Blu, Francesca Corti e Francesca Laini, accompagnate dalla chitarra di Emanuele Panzeri.

Prossimo appuntamento con il teatro per le famiglie sabato 6 novembre alle 16.30 con la fiaba Haensel e Greta messa in scena dalla Compagnia del domani.

Ricca l’offerta culturale promossa all’interno della stagione artistica del cineteatro Jolly resa possibile grazie alla disponibilità di un nutrito numero di volontari, anche ieri in prima linea per assicurare l’accesso in sala rispettando tutte le disposizioni normative anti Covid. Oltre al teatro per bimbi e alla tradizionale rassegna cinematografica, vanno segnalati il cartellone teatrale con big come Gene Gnocchi, Enrico Bertolino e Giacomo Poretti e quella musicale con i tributi ai Queen, a Fabrizio De Andrè e Laura Pausini.

Per la programmazione completa www.cinemateatrojolly.it