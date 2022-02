Olginate. Settimana molto intensa al cinema teatro Jolly

Lavorano a pieno ritmo i 70 volontari del gruppo

Si pensa già al cinema estivo e al concerto di maggio con i Cani Sciolti

LECCO – La stagione artistica del Cinema Teatro Jolly di Olginate prosegue a pieno ritmo e proprio questa settimana raggiunge l’apice della sua operatività: da lunedì 14 a lunedì 21 infatti la sala sarà operativa tutti i giorni, senza nessun giorno di riposo.

Nel dettaglio la settimana prevede: lunedì 14 doppia proiezione del film d’autore “L’arminuta” (ore 15 e ore 21). Martedì sarà la volta del Congresso Generale Fim Cisl Lecco Monza Brianza (per la prima volta a Olginate), mercoledì torna la grande musica live con il tributo a Fabrizio De Andrè proposto dagli Area Faber per poi proseguire nel week-end

da giovedì a lunedì 21 con tanto altro cinema (“Nowhere special” e “7 donne e un mistero”).

“Una settimana topica quindi per la sala olginatese che si sta facendo conoscere e apprezzare sul territorio quale centro culturale dalle grandi potenzialità e con una programmazione variegata che abbraccia differenti gusti artistici. Il pubblico, proveniente dall’alto lago così come dal meratese, oggionese, calolziese e dalla bergamasca, è sempre più attento alle proposte così come dimostrano i 3 sold out su 5 registrati per i teatri dei ‘big’, così come avvenuto per il concerto dei Vipers del 3 novembre scorso”.

L’apertura così ampia è possibile grazie all’impegno del gruppo di volontari, circa 70, che ne garantiscono la gestione con grande professionalità e passione. Nel frattempo lo staff è già in movimento per l’organizzazione della nuova rassegna estiva di cinema all’aperto che

vedrà anche questa estate una importante programmazione con oltre 40 proiezioni sotto le stelle. Prima dell’estate però i volontari del Teatro Jolly vorranno concludere “in bellezza” la grandiosa stagione ospitando per la prima volta la celebre band italiana dei “Cani Sciolti” che si esibirà sul palco venerdì 13 maggio per uno straordinario concerto.

Come sempre la programmazione dettagliata, con la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita, è disponibile sul sito web www.cinemateatrojolly.it e sui profili social di Facebook, Instagram, Twitter.