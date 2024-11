Presentazione libro e nuovi nati: doppio appuntamento in biblioteca a Olginate

Giovedì 21 novembre presentazione del libro “L’inferno dentro i suoi occhi” di Silvia Schenatti

Sabato mattina un evento dedicato ai nuovi nati e alla promozione della lettura in famiglia

OLGINATE – Doppio appuntamento, nei prossimi giorni, alla biblioteca di Olginate (via Redaelli, 16). Si comincia giovedì 21 novembre, alle 20.45, con la presentazione del libro “L’inferno dentro i suoi occhi” di Silvia Schenatti. Un libro che tratta di tante storie che si intrecciano, alcune delle quali hanno a che fare con la violenza fisica e psicologica.

L’autrice, originaria di Airuno e residente a Calco, è avvocato di professione quindi saprà dare un taglio intrigante alla presentazione analizzando, in una maniera comprensibile a tutti, anche l’aspetto più legato alla legislazione in materia di violenza. A moderare l’incontro sarà Giulia Beccaro, amica di Silvia Schenatti, che proprio in virtù di questo legame saprà dare un ulteriore valore aggiunto alla serata.

La serata si concluderà con un breve laboratorio dell’arteterapeuta Francesca Fumagalli che darà una rilettura molto personalizzata dei messaggi contenuti nel libro, fornendo un’ulteriore occasione di riflessione attorno a un tema tanto attuale quanto delicato. L’ingresso alla serata è gratuito e i servizi della biblioteca saranno attivi.

Benvenuti ai nuovi nati

In occasione della settimana “Nati per leggere” e della settimana dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’amministrazione comunale e la biblioteca accolgono le famiglie con i bambini nati nel 2023 per un evento speciale. Si comincerà con il saluto del sindaco Marco Passoni che darà il benvenuto ai neonati a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità. Per tutti ci sarà anche un piccolo regalo. Poi verrà mostrato lo spazio dedicato ai bambini con un breve momento di lettura e la presentazione del progetto “Nati per leggere”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 10 presso la biblioteca.