Una cena a base di insetti: l’inedita iniziativa dell’Associazione Agorà

Giovedì 23 giugno a Valgreghentino la particolare proposta in collaborazione con Entonote

“Un percorso di avvicinamento alla scoperta dell’insetto nel piatto attraverso un’esperienza gastronomica e interattiva unica”

VALGREGHENTINO – Di sicuro è una iniziativa inedita che farà parlare. La nuova proposta dell’Associazione Agorà di Valgreghentino è una Entoexperience. Ebbene sì, stiamo parlando di insetti…

“Una degustazione futurista. Un percorso di avvicinamento alla scoperta dell’insetto nel piatto attraverso un’esperienza gastronomica e interattiva unica nel suo genere. Ogni Entoexperience prevede diverse portate dove l’insetto è integrato in menù a sorpresa e stagionale”.

La particolare proposta è per giovedì 23 giugno alle ore 20 a Valgreghentino (prenotazioni entro domenica 19 giugno). La cena avrà luogo alla baita degli Alpini di Valgreghentino al raggiungimento di minimo 15 persone. Il menù prevede 5 portate con acqua, vino e caffè inclusi (50 euro).

La proposta è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Entonote fondata nel 2015 da Giulia Maffei, biologa e comunicatrice scientifica e Giulia Tacchini, food designer. “Quando si parla di entomofagia si parla di cultura, scienza, sostenibilità, cucina e nutrizione – si legge sul sito dell’associazione -. L’obiettivo di Entonote è quello di informare il pubblico sul valore dell’insetto commestibile come alimento sano e sostenibile. Gli insetti sono una fonte alimentare a basso impatto ambientale. Hanno bisogno di meno acqua, cibo, terreno rispetto agli altri animali da allevamento e producono meno gas serra. Insetti commestibili per un futuro più sostenibile”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.entonote.com.