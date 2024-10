Oliveto Lario: grande successo per le Giornate FAI e l’apertura del borgo

I visitatori hanno riscoperto le ricchezze culturali del territorio

OLIVETO LARIO – Lo scorso fine settimana si sono celebrate le Giornate FAI di Autunno in tutta Italia, un’importante iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. La delegazione del FAI di Lecco ha accolto i visitatori con entusiasmo, aprendo le porte di Oliveto Lario.

“Nonostante le difficoltà logistiche e il traffico intenso che aveva congestionato Lecco nei giorni precedenti, l’affluenza è stata eccezionale, testimoniando il grande interesse della comunità per la scoperta e la tutela dei luoghi storici e naturalistici della zona” spiegano gli organizzatori.

Di fronte al fenomeno del turismo di massa che affolla il lago, specialmente nelle località più famose come Varenna e Bellagio, la riscoperta di piccoli borghi, custodi di un patrimonio artistico e culturale affascinante ma spesso trascurato, rappresenta una testimonianza della ricchezza del territorio e offre l’opportunità di un turismo alternativo.

Tra le vie di Onno, Vassena e Limonta, moltissime persone hanno passeggiato visitando le chiese, la mostra fotografica di Martina Saccomani e il giardino di Villa Luisa. Successivamente, si sono imbarcate al Circolo Nautico Gabbiano Azzurro per dirigersi verso il Santuario del Moletto.

Ad Onno, oltre alla rinomata chiesa di Sant’Anna, i visitatori si sono fermati ad ascoltare Marino Gatti, che, instancabile nella sua antica bottega di calzolaio, ha intrattenuto il pubblico con i suoi affascinanti racconti e spiegazioni. “Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione di Oliveto Lario, al sindaco Federico Gramatica e al consigliere Claudio Gatti” sottolineano gli organizzatori.

Il Comune di Oliveto, in collaborazione con Linee Lecco, ha messo a disposizione una navetta per facilitare l’accesso dei visitatori ai vari punti d’interesse, evitando così l’uso dell’auto. I coordinatori aggiungono: “L’ospitalità del Circolo Nautico Gabbiano Azzurro è stata generosissima, offrendo una imbarcazione per la visita al Moletto via lago. Un sentito ringraziamento va anche alla proprietà di Villa Luisa, che ha aperto le porte del suo splendido giardino”.

Infine, i coordinatori dichiarano: “Un prezioso contributo è arrivato dalla Prof.ssa Elisabetta Rurali, che ha suggerito l’apertura di Oliveto per le Giornate FAI di Autunno, grazie alla sua esperienza nella redazione dei testi storici. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Don Marino e Don Simone per aver aperto le chiese. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che hanno partecipato e continuano a sostenere generosamente la nostra fondazione”.