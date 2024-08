Palladium: al via la nuova stagione con “Cattivissimo me 4”

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 agosto alle ore 21

LECCO – I volontari del Cineteatro Palladium, situato presso la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Lecco (rione Castello), sono pronti a dare inizio ad una nuova stagione cinematografica. L’apertura è in programma per sabato 24 e domenica 25 agosto alle ore 21 con la proiezione di “Cattivissimo me 4”, un film di animazione dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

“Iniziamo con una certa emozione questa ennesima stagione – racconta Daniela Rigamonti, coordinatrice del gruppo che con vari ruoli consente la vita della sala – forti dei risultati della scorsa stagione che ci ha visto superare il tetto delle 18 mila presenze e con una crescita di quasi il 40%”.

Il 26 settembre avrà inizio la rassegna del giovedì, che quest’anno celebra il decimo anniversario e raggiungerà il traguardo del 200esimo film proiettato. A giorni saranno aperte le vendite on line degli abbonamenti. Per restare informati visitare questo sito

Programmazione