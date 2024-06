Passeggiate d’autore: tre appuntamenti tra giugno e ottobre

La provincia di Lecco promuove l’iniziativa “Le pietre raccontano”

In ogni tappa il “genius loci” parla attraverso le voci di autori del presente e del passato

LECCO – La provincia di Lecco promuove, per il secondo anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage – Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico culturale dei borghi in cui sono immerse. I tre percorsi, curati dall’Associazione Sentiero dei Sogni, sono inseriti anche nel contesto del Lake Como Walking Festival, rassegna dedicata alla narrazione in cammino, giunta alla terza edizione. Gli appuntamenti sono per domenica 16 giugno, domenica 8 settembre e sabato 5 ottobre (le passeggiate sono gratuite).

“Il titolo scelto come filo conduttore degli itinerari, ‘Le pietre raccontano’, vuole celebrare gli anniversari di due grandi figli del Lario: il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e paleontologo lecchese, autore del best-seller ottocentesco ‘Il Bel Paese’, e il bimillenario di Plinio il Vecchio, che alle pietre ha dedicato gli ultimi due libri della prima enciclopedia dell’umanità (Naturalis Historia 77 d.C.), esaltando la capacità dell’uomo di lavorarle, ma anche mettendoci in guardia rispetto alla depredazione della natura”.

In ogni tappa il “genius loci” parla attraverso le voci di autori del presente e del passato. Tra questi ultimi, particolare attenzione verrà dedicata anche ad Antonio Ghislanzoni, grande scrittore e librettista lecchese del quale ricorre il bicentenario della nascita, con estratti dal giornale satirico “L’uomo di pietra”, che contribuì a fondare nel 1857. Le passeggiate saranno condotte da Pietro Berra, giornalista e scrittore, con ospiti e testimoni dei luoghi attraversati.

Programma